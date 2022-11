Cinco pessoas morrem após micro-ônibus cair em rio

O acidente aconteceu no distrito de Santana do Tapará, em Santarém, no oeste do Pará edit

247 - Um acidente envolvendo um micro-ônibus deixou cinco pessoas mortas na manhã desta segunda-feira (7) no distrito de Santana do Tapará, em Santarém, no oeste do Pará. De acordo com testemunhas, o motorista posicionou o veículo para embarcar na balsa que faz a travessia de Santana do Tapará para o porto do DER, em Santarém. Parte dos passageiros estava dentro do micro-ônibus. O motorista desceu do veículo para chamar outros passageiros, mas não teria puxado o freio de mão. A van caiu dentro do rio.

A Polícia Civil informou que o ônibus estava com a documentação em dia e tinha autorização para passeios, de acordo com informações publicadas nesta segunda pelo portal G1.

O subcomandante do 4º Posto de Policiamento Destacado (PPD) da CANP, subtenente Bezerra, informou que o ônibus levava 11 pessoas, incluindo o motorista, mas nem todas estavam no veículo no momento do acidente. Das oito pessoas que ficaram no micro-ônibus, duas pularam e se salvaram.

De acordo com a empresa Camila Transportes, que faz a travessia de balsa Monte Alegre/Santarém, a partir do porto de Santana do Tapará, há uma adolescente de 17 anos desaparecida. Não há informação sobre o número de sobreviventes.

