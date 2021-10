Cinco pessoas são assassinadas em menos de 24 horas na fronteira Brasil-Paraguai. Polícia investiga possível ligação entre casos

Apoie o 247

247 - Cinco pessoas foram assassinadas em menos de 24 horas na região da fronteira entre Brasil e Paraguai. Entre as vítimas estão Farid Charbell Badaoui Afif, 37, vereador de Ponta Porã (MS), e Haylee Carolina Acevedo Yunis, 21, filha de Ronald Acevedo, governador do estado de Amabai, no Paraguai. As polícias dos dois países investigam os assassinatos e se há alguma ligação entre eles.

Afif foi executado na tarde de sexta-feira (8), quando andava de bicicleta. Horas antes, ele havia postado um vídeo em suas redes sociais, em que fez declarações acerca de seu trabalho como parlamentar.

"...nós viemos aqui no parque de exposições, no núcleo de saúde e na Ama, pra gente ver os atendimentos, como estão sendo feitos à nossa população...", disse o vereador no vídeo.

De acordo com a Polícia Civil, os tiros foram disparados por um homem que conduzia uma motocicleta. Os policiais recolheram equipamentos de gravação no local para análise.

A polícia paraguaia afirma que os outros quatro mortos, no início da manhã deste sábado (9), foram atingidos por tiros quando saíam de uma boate. Eles estavam em um carro com placa paraguaia e os atiradores chegaram ao local em uma caminhonete.

Os suspeitos desceram da caminhonete, se aproximaram do veículo da vítima, atiraram e fugiram. Todos os atingidos morreram no local. (Com informações do G1).

