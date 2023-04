Ciro deve fazer sua primeira manifestação sobre o governo Lula na próxima semana

Apoie o 247

247 - O ex-presidenciável Ciro Gomes (PDT) deve fazer na próxima semana o seu primeiro pronunciamento oficial sobre a gestão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A previsão é a de que a análise seja divulgada quando o petista completar cem dias de governo, na próxima segunda-feira (10). A informação foi publicada nesta quinta-feira (6) pela coluna de Lauro Jardim.

Ciro tem sido um dos principais adversários do PT e do presidente Lula. Os discursos do pedetista têm sido marcados por ataques ao partido nos últimos anos.

Na eleição de 2022, o ex-governador do Ceará terminou em quarto lugar no primeiro turno, com 3,04% (3,5 milhões) dos votos, atrás de Simone Tebet, do MDB (4,16% ou 4,9 milhões). Lula teve 48,43% (57,2 milhões) e Jair Bolsonaro (PL), 43,20% (51 milhões).

