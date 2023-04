CMG entrevista presidente do Fórum Boao para Ásia, Ban Ki-moon

Apoie o 247

ICL

Rádio Internacional da China - Durante a Conferência Anual 2023 do Fórum Boao para a Ásia, o presidente do Fórum Boao para a Ásia e ex-secretário-geral das Nações Unidas, Ban Ki-moon, concedeu uma entrevista exclusiva ao Grupo de Mídia da China (CMG). Ele afirmou que o mundo hoje está em encruzilhada. Para enfrentar desafios globais, o mundo está ansioso por ouvir a voz da China e com a realização da conferência do Fórum Boao, a governança global entra num “momento da Ásia”.

Segundo Ban Ki-moon, em 22 anos, o Fórum Boao desenvolveu-se de pequeno a grande e tem tido uma voz cada dia mais alta, fornecendo muitas soluções valorosas para promover a cooperação asiática, a globalização econômica e a criação de uma comunidade de futuro compartilhado para a humanidade.

Ban Ki-moon enfatizou que estamos vivendo num mundo de incerteza que é dividido por ideologias políticas, questões religiosas e linhas políticas. Por isso, necessitamos de uma perspectiva global que possa verdadeiramente concretizar a prosperidade comum, a paz e a segurança. A cooperação é necessária.

Ele aplaude as iniciativas de segurança, desenvolvimento e civilização globais, apresentadas pelo presidente Xi Jinping e espera que as três iniciativas realmente ajudem outros países em desenvolvimento que precisam de apoio para que eles e as gerações futuras possam embarcar no caminho do desenvolvimento sustentável.

Hoje marca dez anos da apresentação da iniciativa do Cinturão e Rota. Ban Ki-moon disse que essa iniciativa é saudada por muitos países, especialmente países da Ásia, Oriente Médio e África porque ela não só oferece o apoio direto, como também a educação e formação para que os países participantes elaborem independentemente as políticas econômicas, impulsionando o desenvolvimento econômico.

Acerca das alterações climáticas, Ban Ki-moon apontou que o presidente Xi Jinping disse que a China atingiria o objetivo de neutralidade de carbono em 2060 e anunciou o uso de energias limpas. “Essas são metas mais ambiciosas”, disse ele.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.