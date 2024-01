CMG vai transmitir 32 competições esportivas de alto nível em 2024

O presidente do CMG, Shen Haixiong, participou do evento e anunciou, junto com outros convidados, o início da exposição sobre histórias olímpicas de artistas chineses e franceses edit

Rádio Internacional da China - O Grupo de Mídia da China (CMG, na sigla em inglês) realizou nesta sexta-feira (5) cerimônia especial para divulgar os 32 eventos esportivos de alto nível e nove programas específicos que serão transmitidos em 2024.

O CMG vai fazer cobertura dos Jogos Olímpicos de Paris, da Copa da Europa de Futebol, do Campeonato Mundial de Natação, entre outros eventos esportivos internacionais, e vai transmitir ao vivo os jogos da NBA, além dos principais campeonatos de futebol da Europa.

O presidente do CMG, Shen Haixiong, participou do evento e anunciou, junto com outros convidados, o início da exposição sobre histórias olímpicas de artistas chineses e franceses. A mostra faz parte do Ano da Cultura e Turismo China-França e celebra também o 60º aniversário do estabelecimento das relações diplomáticas entre os dois países.

