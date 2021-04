CNH pode ter validade de 12 anos por causa de novas regras

Uma CNH vencida em abril do ano passado, por exemplo, está dentro do prazo da validade de 12 meses (ciclo de um ano após o vencimento do documento). Com as novas regras, ele ganhou mais tempo, porque ainda não existe a possibilidade de fazer a renovação edit

247 - A validade da Carteira Nacional de Habilitação (CNH), que chegará a até 10 anos, podendo se estender até 12 anos, dependendo do motorista, por causa das novas leis de trânsito que entrarão em vigor no Código de Trânsito Brasileiro (CTB) a partir do dia 12 de abril. Os relatos foram publicados pelo Auto Esporte.

As renovações estão suspensas desde o ano passado. Muitos motoristas ainda não renovaram ou não completaram o ciclo de um ano após o vencimento do documento. Por exemplo: uma CNH vencida em abril de 2020 está dentro do prazo da validade de 12 meses. Com a nova resolução, ele ganhou mais tempo, porque ainda não existe a possibilidade de fazer a renovação.

Se o 'tempo indeterminado' completar um ano, como aconteceu na resolução do ano passado, os motoristas com CNHs vencidas em 2020 ganharão dois anos de vencimento. Por consequência, quando forem renovar, eles terão esses dois anos do vencimento mais os dez anos da nova validade, caso tenha menos de 50 anos, totalizando até 12 anos.

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.