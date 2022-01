CNJ leva a julgamento em plenário virtual processo de correição contra desembargadores e a Justiça alagoana

Em pauta de julgamentos determinada pelo ministro Luiz Fux, presidente do STF e do CNJ, sessão do dia 3 de fevereiro julgará processos ocorridos em Alagoas edit

247 – A ministra-corregedora do Conselho Nacional de Justiça, ministra Maria Thereza de Assiz Moura, identificou descumprimento, pelo corregedor-geral de Justiça de Alagoas, desembargador Fábio Bittencourt de Araújo, da regra de nomeação de nomeação de interinos responsáveis por algumas delegações extrajudiciais do estado. Ex-servidores do Judiciário alagoano e parentes de magistrados seriam beneficiados. A partir da denúncia, originou-se o processo no CNJ de número 0008056-17-2021. Com relatoria da própria ministra Maria Thereza, ele irá a julgamento na 99ª Sessão do Plenário Virtual do órgão de correição do Poder Judiciário, marcada para 3 de fevereiro próximo.

Em Alagoas, um ex-assessor da corregedoria-geral de Justiça teria sido exonerado no dia 26 de fevereiro de 2021 e nomeado para assumir o cartório de registro de imóveis de Rio Largo, cidade a 80 km de Maceió. A nomeação pode ter ferido princípios de moralidade, legalidade e improbidade. No ano passado, ao assumir a corregedoria-geral do CNJ, a ministra Maria Thereza de Assiz Moura deixou claro que cuidaria pessoalmente desses processos cartoriais.

