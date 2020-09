CNN Brasil dribla Globo e pode ficar com o Brasileirão

A CNN Brasil iniciou tratativas com a Turner para a compra dos jogos do Campeonato Brasileiro de futebol. A negociação começou após a TV Globo mencionar na Justiça que o grupo de mídia norte-americano está desrespeitando a Lei da TV Paga brasileira edit

247 - A CNN Brasil pode comprar o Campeonato Brasileiro de Futebol. Para isso iniciou uma negociação cruzada com a Turner que irritou os executivos da Globo. De acordo com a lei vigente, a Turner não pode exibir os jogos em seus canais em função de sua ligação com a Sky (ambas são controladas pela AT&T).

A reportagem do portal Uol destaca que “a Anatel (Agência Nacional de Telecomunicações) e a Ancine (Agência Nacional do Cinema) ainda estão analisando o caso da AT&T. O temor do grupo é que de uma hora para outra uma decisão judicial retire o Campeonato Brasileiro da Turner, que tem acordo com oito clubes (Athletico-PR, Bahia, Ceará, Coritiba, Fortaleza, Internacional, Palmeiras e Santos) da Série A até 2024.”

A matéria ainda informa que “a negociação da CNN Brasil acontece diretamente com a divisão de esportes da Warner Media USA, com quem o CEO do canal de notícias, Douglas Tavolaro, tem bom relacionamento. A CNN Brasil, 100% brasileira e licenciada da empresa americana, seria a solução estratégica para que os direitos permaneçam no grupo AT&T e com o apoio dos clubes brasileiros.”

