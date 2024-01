CNT: rodovias federais e estaduais apresentam mais de 2,6 mil pontos críticos

Apoie o 247

247 - Quase 80% das estradas brasileiras têm algum problema, informou a Confederação Nacional dos Transporte (CNT). Os responsáveis pela pesquisa identificaram 2.648 pontos críticos em rodovias federais e estaduais do país. Os relatos foram publicados nesta sexta-feira (12) no Jornal Nacional.

Diretor-executivo da CNT, Bruno Batista afirmou que muitos trechos nem contam com sinalização. "Em nossas rodovias são movimentadas mais de 60% do total de cargas e mais de 90% dos passageiros. São a nossa principal infraestrutura", disse.

Minas Gerais lidera o ranking do perigo, com 383 pontos considerados graves. A segunda posição foi do Acre (374) e a terceira, do Maranhão (258). "É preciso, então, estruturar ações e destinar investimentos de forma correta para que esses graves problemas sejam solucionados rapidamente, porque isso faz com que o transporte rodoviário no Brasil possa ser mais eficiente e que o número de acidentes e mortes nas rodovias caia de forma mais acelerada", continuou Batista.

O Ministério dos Transportes afirmou que a pesquisa foi feita no primeiro semestre de 2023. De acordo com a pasta, foram recuperados 4,6 mil quilômetros (km) de rodovias federais ao longo do ano. O órgão disse que vai continuar a executar projetos estruturantes em todas as regiões em 2024.

