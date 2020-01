COB demite gerente médico por justa causa

Roberto Nahon havia pedido licença médica no final de dezembro por um problema no tornozelo. Porém, o ex-gerente foi flagrado correndo uma ultramaratona edit

247 - O Comitê Olímpico do Brasil (COB) demitiu seu gerente médico Roberto Nahon por justa causa nesta quarta-feira (22), de acordo com Lauro Jardim, do Globo. Ele havia pedido licença por 15 dias em decorrência de uma entorse no tornozelo direito.

O período de afastamento foi prorrogado duas vezes e venceria hoje, porém o ex-gerente foi flagrado na última quinta-feira (16) correndo uma ultramaratona no interior de São Paulo.

Ele completou 126km dos 217km em 24h37min.