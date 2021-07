COI troca lema olímpico: "Mais Rápido, Mais Alto, Mais Forte - Juntos"

Agência Brasil - O Comitê Olímpico Internacional (COI) modificou o seu lema "Mais Rápido, Mais Alto, Mais Forte" para incluir a palavra "Juntos", disse o presidente da entidade, Thomas Bach, nesta terça-feira (20), sublinhando a necessidade por solidariedade durante tempos difíceis, como a pandemia de Covid-19.

"Temos que adaptar o lema aos nossos tempos", disse, em uma reunião após a aprovação da mudança à Carta Olímpica. O lema agora é "Mais Rápido, Mais Alto, Mais Forte - Juntos". "O trabalho colaborativo está produzindo resultados mais rápidos e melhores do que se cada um trabalhasse sozinho se protegesse do progresso do outro", acrescentou Bach. "Este é um marco no nosso desenvolvimento e envia um sinal claro. Queremos colocar um foco especial na solidariedade."

O lema original, em latim "Citius, Altius, Fortius", foi adotado pelo fundador dos Jogos modernos, Pierre De Coubertin, no século 19.

A versão latina agora será "Citius, Altius, Fortius - Communis".

