Coletivo Nacional dos Eletricitários lança nova campanha em defesa da Eletrobras pública

247 - O Coletivo Nacional dos Eletricitários (CNE) iniciou uma nova etapa da luta contra a privatização da Eletrobras, com a campanha Salve a Energia.

A iniciativa pretende mostrar a importância de uma Eletrobras pública para a sociedade. Dá sequência ao movimento “Energia Não é Mercadoria”, lançado em 2017 , quando o governo Michel Temer decidiu que a Eletrobras deveria ser incluída no Plano Nacional de Privatização.

Com a campanha, o CNE quer denunciar e alertar sociedade os e parlamentares sobre os prejuízos que privatização do setor elétrico pode provocar no país — apagões e aumentos nas tarifas, por exemplo.

A campanha Salve a Energia será lançada virtualmente, com a participação de especialistas, parlamentares, movimentos populares e entidades sindicais.

Serviço:

Lançamento da nova campanha em defesa da Eletrobras Pública

Data: Quinta-feira, 18 de março de 2021

Horário: 19h

Local: https://www.facebook.com/salveaenergia

