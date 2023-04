Colunista não acata “retratação em 24 horas” e toma medida contra Patrícia Poeta

Comentarista utilizou as redes sociais no último sábado (15) para responder à ameaça de processo feita por Patrícia edit

Apoie o 247

ICL

247 - Alessandro Lo-Bianco, comentarista do programa A Tarde é Sua, utilizou as redes sociais no último sábado (15) para responder à ameaça de processo feita por Patrícia Poeta, apresentadora da Globo, e seu advogado. Lo-Bianco não emitiu a nota de retratação exigida pela titular do Encontro e, em vez disso, prometeu processar Poeta e seu advogado. O jornalista divulgou um vídeo em seu perfil no Instagram explicando a situação.

"Nessa semana eu fui surpreendido com uma exigência da Patrícia Poeta e de seu advogado, de retratação sob pena de processos cível e criminais, através de notificação extrajudicial, que tem apenas um propósito: cercear a minha liberdade de expressão, além de tentar de tirar o foco de seu imbróglio com Manoel Soares e transferir para um enfoque contra um determinado segmento da imprensa", diz.

De acordo com reportagem do portal Na Telinha, ele se refere ao fato de que Poeta enviou uma notificação extrajudicial exigindo retratação em até 24 horas sob pena de ir à justiça. A retratação não aconteceu e Lo-Bianco garante que é ele quem vai processar e cita artigo da Constituição e dos Direitos Humanos.

"Como jornalista eu trabalhei nos últimos 18 anos nos principais veículos de imprensa do país, entre eles o grupo Globo, pelo qual sou extremamente grato e onde consegui inúmeros prêmios", garante antes de dizer que irá processar o advogado e também a própria Patrícia Poeta por conta de tentar censurá-lo, segundo ele próprio.

"Vale mais uma auto análise de seu comportamento, do que buscar de forma desesperada limitar as produções jornalísticas, até porque elas não falam o que você quer ouvir, isso cabe a sua assessoria de imprensa", encerrou.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.