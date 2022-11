Com 20 anos, filha de Michelle Bolsonaro faz "indicação" para aplicação de botox nas redes (vídeo)

Apoie o 247

247 - Desconhecida de muitos, a filha de 20 aos de Michelle Bolsonaro, Letícia Firmo, ganhou certa notoriedade durante as eleições.

A jovem usou as suas redes sociais para fazer uma "indicação" aos seus seguidores de um profissional para aplicação de botox no rosto.

De acordo com reportagem do Poder360, em seu perfil no Instagram a primogênita da primeira-dama diz que fez o procedimento, apesar de ser tão jovem, mas já estava na “hora de retocar”.

Vale lembrar que a toxina botulínica é uma substância que ajuda na redução de rugas na pele. Doses controladas e fracionadas ajudam a paralisar a musculatura, reduzindo, assim, as rugas e linhas de expressão.

Segundo Letícia, ela fez o procedimento em pontos os quais a incomodavam “bastante”. “Fiz essa região da testa e aqui no meio, porque eu vivo de cara fechada. Nunca estou com meus óculos de grau e sempre tem que estar forçando essa região. Então fiz nesses 2 pontos que me incomodavam bastante”, afirma.

