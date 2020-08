Com Covid-19, sertanejo Cauan continua em estado grave e mãe agora é internada

Cantor de 38 anos chegou a ter 70% dos pulmões comprometidos e permanece na UTI. O pai e a mãe também foram infectados e internados no mesmo hospital do filho edit

247 - Com diagnóstico de coronavírus, o cantor sertanejo Cauan Máximo, que faz dupla com Cleber, continua em estado grave na UTI. Seus pais, que também testaram positivo, foram internados no mesmo hospital que ele, em Goiânia, de acordo com informações de reportagem da Marie Claire.

Cauan, que tem 38 anos, chegou a ter 70% dos pulmões comprometidos. O pai do cantor, João Luiz Máximo, ficou em estado grave, mas nas últimas 24 horas apresentou pequena melhora. A mãe, Shirlei Máximo, também teve complicações e foi internada.

Quando o teste do sertanejo deu positivo para Covid-19, na primeira semana de agosto, começaram a circular pelas redes sociais imagens mostrando o cantor batendo no peito e zombando da doença: “vem em nós, coronavírus” ( confira o vídeo ).

Confira o boletim divulgado pelo Hospital Anis Rassi:

- Cauan Máximo continua internado na UTI, em estado grave, estável hemodinamicamente, com importante melhora clínica e também dos exames de sangue. Mantém-se em oxigenioterapia contínua (24h/dia), usando máscara de VNI e CAF para auxiliar na respiração. Deve fazer nova tomografia amanhã.

- O pai do Cauan (João Luiz Máximo) também evoluiu bem, continua na UTI, mantém-se dependendo de oxigenioterapia contínua (24h/dia), usando máscara de VNI. Os exames dele não apresentaram alterações significavas de ontem pra hoje.

- A mãe de Cauan (Shirlei Máximo), que já estava confirmada com Covid, fez exames de acompanhamento da doença e a angiotomografia mostrou 10% de comprometimento pulmonar pelo vírus e apresentou ainda uma complicação chamada TEP (Tromboembolismo Pulmonar), na qual o sangue coagula no interior de alguns vasos sanguíneos e pode ser deslocar dentro dos mesmos. No caso de Shirlei, graças a Deus, o TEP foi pequeno e levou a poucas repercussões. Ela também teve que ser internada, mas em apartamento fazendo uso de vários medicamentos e fisioterapia. Ela está estável e respirando sem necessidade de oxigênio.

Agradecemos a todos os fãs, amigos e à imprensa pelo carinho com o Cauan neste momento tão difícil, pra ele e para todos.

Solicitamos que continuem as orações e as mensagens positivas para o Cauan e agora para os pais dele, o que será muito importante para a recuperação deles.

Estamos muito confiantes na cura da família.

Att, Família Cleber & Cauan

