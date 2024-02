Com medo de ser preso, Bolsonaro agenda bateria de exames para a próxima semana

Apoie o 247

247 - Jair Bolsonaro agendou uma série de exames médicos para a próxima semana. A decisão surge em meio a especulações sobre a possibilidade de prisão do ex-presidente no âmbito da operação da Polícia Federal (PF) Tempus Veritatis, destaca a Veja.

Ainda de acordo com a reportagem, Bolsonaro buscará realizar exames de rotina em São Paulo nos próximos dias, uma prática regular desde o atentado que sofreu em setembro de 2018. Na ocasião, Bolsonaro alegou que foi alvo de uma facada durante um evento de campanha em Juiz de Fora (MG), o que resultou em uma série de cirurgias abdominais para remover obstruções intestinais.

continua após o anúncio

Apesar dos procedimentos médicos anteriores, relatos indicam que a saúde de Bolsonaro permanece estável e que sua alimentação segue normalmente.

