Com novo golpe, criminosos esvaziam contas bancárias após invadir celular: saiba como se proteger

247 - A Polícia Federal fez um alerta para um novo tipo de golpe pela internet que permite a vítima ver sua conta bancária sendo "esvaziada" em tempo real. Conhecida como "mão fantasma", a ação criminosa invade os celulares das vítimas, que são enganadas a instalarem programas maliciosos.A reportagem é do portal G1.

Segundo a Superintendência da Polícia Federal de Pernambuco, é estimado que 40 mil pessoas em todo o Brasil podem ter caído no "golpe da mão fantasma". A prevenção contra este tipo de crime pode ser feita através do olhar atento para alguns detalhes, como a forma de contato.

4. Como identificar movimentações suspeitas?

Movimentações bancárias como compras, empréstimos, depósitos e transferências costumam ser sinalizadas ao cliente através da própria notificação do aplicativo instalado no celular do usuário.

O cliente pode ver, no próprio aplicativo, se alguma transação foi aprovada, negada ou até mesmo os valores pagos nas compras. Caso o cliente observe um valor estranho em seu saldo, que não corresponde com nenhuma notificação de seu conhecimento, pode ser um sinal de golpe.

5. Como posso me proteger?

A opção de autenticação em dois fatores para autorização de transações bancárias pode ser ativada nas configurações dos aplicativos, o que dificulta movimentações suspeitas sem autorização do usuário.

É importante que o cliente desenvolva o hábito de mudar regularmente as senhas de acesso aos aplicativos, criando senhas fortes com uma boa variação de caracteres. As senhas podem ser armazenadas em segurança em um gerenciador de confiança.

