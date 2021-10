Comentário: China concretizará a missão histórica da reunificação nacional

Apoie o 247

Rádio Internacional da China - “A missão histórica da reunificação completa de nosso país será e pode ser realizada”, declarou neste sábado o presidente chinês, Xi Jinping, na comemoração do 110º aniversário Revolução de 1911, mostrando a determinação firme na defesa da soberania nacional e integridade territorial. Os aplausos calorosos e contínuos manifestam a aspiração comum de todo o povo chinês.

A concretização da reunificação nacional é onde residem os interesses fundamentais da nação chinesa, sendo ainda a causa inacabada da Revolução de 1911. Há 110 anos, os pioneiros revolucionários, representados por Sun Yat-Sen, desencadearam a Revolução de 1911, na qual puseram fim à monarquia autocrática dominante na China por mais de dois mil anos e estabeleceram a primeira República na Ásia. Porém, sujeita pelas limitações do processo histórico e condições sociais, a Revolução falhou em completar a tarefa de alcançar a independência nacional e a libertação do povo, nem resolveu a reunificação do país.

Como sucessor do legado dos pioneiros da Revolução de 1911, o Partido Comunista da China (PCCh) conseguiu unir a população e realizar a independência do país e a libertação do povo após seu estabelecimento, e até hoje criou o milagre do rápido desenvolvimento econômico e da longa estabilidade social, o que torna realidade o sonho dos pioneiros como Sun Yat-Sen. Daqui para frente, o desejo de resolver a questão de Taiwan e concretizar a reunificação nacional consiste a missão inabalável do Partido Comunista da China.

O meio pacífico para alcançar a reunificação do país entre os dois lados do Estreito é correspondente ao interesse geral de toda a nação chinesa, inclusive para os compatriotas de Taiwan. No entanto, forças de “independência de Taiwan” violam descaradamente o princípio de uma só China e o Consenso de 1992, optam por esquecer a origem e introduzem elementos sabotadores, prejudicando deliberadamente o processo da reunificação pacífica dos dois lados do Estreito. Pior ainda, a atual autoridade de Taiwan, que desde sua entrada no poder, utiliza a chamada “estratégia Indo-Pacífico” dos Estados Unidos para intensificar seu laço com os norte-americanos e fazer provocações com a tentativa de danificar a soberania nacional e integridade territorial da China.

É claro que as forças separatistas de Taiwan são o maior obstáculo para a reunificação nacional da China e um perigo sério para a revitalização da nação chinesa, que devem ser contidas com firmeza! A China reserva o uso a força armada e mantém a opção de tomar todas as medidas necessárias diante das atividades separatistas com interferência externa e dos separatistas de “independência de Taiwan”. O país está sempre comprometido com as palavras e ninguém deve subestimar a determinação e a capacidade do povo chinês de defender a soberania nacional e a integridade territorial.

É consenso da comunidade internacional de que só existe uma China no mundo e Taiwan é uma parte inalienável do território chinês. Todo o mundo já deve estar atento que a parte chinesa solicitou explicitamente o fim da interferência dos Estados Unidos nos assuntos internos da China através da questão de Taiwan durante o recente encontro de alto nível em Zurique. Espera-se que Washington cumpra suas promessas e parem de enviar sinais falsos às forças separatistas de “independência de Taiwan”, deixando de provocar tensões perigosas no Estreito de Taiwan.

Este ano marca o 110º aniversário da Revolução de 1911 e o 100º aniversário da fundação do Partido Comunista da China. Na época, Sun Yat-sen sonhou que a "'unificação' era o desejo de todos os cidadãos chineses". Hoje, a parte continental da China está agarrando firmemente a ação proativa para promover as relações através do Estreito. Que confiança em realizar o grande rejuvenescimento da nação chinesa se torne mais forte, já que a tendência histórica de alcançar a reunificação nacional completa é incontível por qualquer pessoa ou força!

Tradução: Isabel Shi

Revisão: Diego Goulart