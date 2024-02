Comissão do Senado aprova projeto que põe fim às "saidinhas" de presos durante feriados

Apoie o 247

247 - A Comissão de Segurança Pública do Senado aprovou nesta terça-feira (6), um projeto que modifica a Lei de Execução Penal, encerrando a prática das saídas temporárias de detentos durante feriados e datas comemorativas, conhecidas como "saidinhas", destaca o G1. A proposta, que já havia sido aprovada pelo Senado em 2013 e pela Câmara dos Deputados em 2022, passa agora para a análise da Comissão de Constituição e Justiça do Senado.

Atualmente, a legislação prevê a concessão da saída temporária para presos que estejam em regime semiaberto, desde que tenham cumprido uma fração determinada da pena e apresentem bom comportamento no cárcere.

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), relator do projeto na Comissão de Segurança Pública, argumentou que a revogação das saídas temporárias é uma medida necessária para reduzir a criminalidade, citando casos frequentes de presos que cometem novos delitos durante esses períodos. Ele também propôs que a lei seja denominada "Lei Sargento PM Dias", em homenagem ao policial militar Sargento Roger Dias da Cunha, morto por um detento beneficiado com uma "saidinha" de Natal.

No entanto, o relatório de Bolsonaro também contempla uma emenda apresentada pelo senador Sérgio Moro (União-PR), que permite a saída temporária para estudo externo, desde que os requisitos legais sejam cumpridos. Além disso, a proposta de Moro amplia a proibição do benefício para aqueles que cometeram crimes com violência ou grave ameaça, estendendo-a além dos casos de crimes hediondos, como previsto atualmente.

O projeto também introduz a exigência de um "exame criminológico" para a progressão do regime, que deverá atestar a adequação do preso ao novo regime, com autodisciplina, baixa periculosidade e senso de responsabilidade.

Além disso, a proposta estabelece novas situações em que a Justiça pode determinar o uso de tornozeleira eletrônica, incluindo o livramento condicional, a execução da pena nos regimes aberto e semiaberto, e a restrição de direitos relativa à proibição de frequentar lugares específicos.

