Como comprar uma boa cafeteira para casa?

Do valor mais alto ao mais baixo, o modo de preparar o café pode mudar muito dependendo da sua necessidade

Com o passar dos anos, nós humanos, mudamos muito. Não só com o nosso crescimento físico, conforme o tempo passa, tentamos sempre evoluir. Mudamos amizades, gostos, relações, jeitos, aparências, hábitos, sentimentos… tudo o que nos cerca, em algum período da nossa vida sofre alguma alteração, seja para melhor ou para pior. Entretanto, mesmo que em constante mudança e evolução, existem coisas que não mudam. Existem gostos que permanecem para sempre.

Aqui no Brasil, desde a época Imperial, os brasileiros são apaixonados pelo café . Na bandeira do Império Brasileiro, por exemplo, o fruto do cafeeiro era estampado com orgulho, já que era considerado um símbolo nacional. A paixão, todavia, não parou por aí. Hoje em dia, a bebida é consumida todos os dias por 98% da população. E, apesar de terem surgido diversos outros tipos de bebidas como refrigerantes, energéticos e diferentes tipos de chás, o café permanece no coração dos cidadãos desse país.

Segundo a Análise do Consumo Alimentar Pessoal no Brasil do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), divulgada em 2011, o café é o alimento mais consumido no país, ultrapassando até mesmo o feijão, já que é palco de conversas sociais ou faz, até mesmo, companhia para os dias mais solitários. O café é uma bebida super versátil que combina com qualquer momento.

Em Minas Gerais, estado brasileiro, se produz mais da metade da produção de café do país, que é o maior produtor e exportador do fruto do mundo. Por isso, não é à toa que temos o nome da bebida mais amada do país na refeição mais importante do dia. O café da manhã é um termo que se popularizou no Brasil. Mesmo para quem não toma o também conhecido como “pretinho”, o termo é fixo: o café fica

Perdendo somente para a água, o café é a segunda bebida mais consumida no mundo. Tendo uma grande demanda, então, a bebida é produzida em diversos lugares, de diversos modos e jeitos. Podendo ser consumido em pó, em grão torrado, solúvel, aromatizado, e tantos outros modos, o café é uma bebida que se adaptou com o decorrer dos anos aos gostos de cada consumidor.

Com tantos modos de comprar, o modo de preparar o café também pode variar muito de casa para casa. Algumas pessoas, por exemplo, não dispensam o ato manual: Ferver a água na chaleira e despejá-la sobre o pó que pode ser, dependendo do grau de moagem, extra forte, forte ou tradicional. Todavia, como é muito versátil, o café pode não ser preparado somente em residências. Em escritórios, comércios e outros ambientes, a bebida também é servida e, por isso, fica inviável ter que atender um fogão enquanto a água ferve. Nesses casos, a principal escolha dos consumidores, é a cafeteira.

Eletrodoméstico muito comum atualmente, a cafeteira, no mercado brasileiro, pode ser encontrada com diversos tipos de preço. A partir de R$ 50,00, essa tecnologia pode chegar a preços elevadíssimos, dependendo da sua marca, modelo e funcionalidade. Por ter diversos modelos espalhados pelo mundo todo, desse modo, pode ser difícil encontrar a cafeteira ideal para a sua necessidade. Não só a aparência, cada cafeteira serve para suprir uma necessidade específica.

Pensando nessa defasagem no cenário brasileiro de conhecimento sobre o melhor eletrodoméstico para a sua residência na hora do preparo do café, o site ReviewCafé traz diversos tipos de avaliações sobre os mais variados tipos de cafeteiras. Segundo Matheus Marques, criador do site, “O ReviewCafé oferece mais do que apenas avaliações. A plataforma é desenvolvida para que compradores possam evitar gastos desnecessários e compras supérfluas que não supram a sua necessidade”.

Na hora de definir qual a cafeteira para o seu uso, alguns detalhes devem ser observados: O local que ela será instalada, que tipo de público servirá, quantas pessoas por vezes normalmente vão usufruir do produto e o valor que se quer gastar. Tendo isso em mente, como as compras atualmente são feitas em sua maioria pela internet, é importante prestar atenção nas avaliações feitas sobre cada produto.

No ReviewCafé, para ajudar na hora da decisão, as cafeteiras são dispostas lado a lado na avaliação, para que o usuário possa comparar qual a melhor para o seu uso diário. Tendo a oportunidade de definir quais características são ou não indispensáveis na hora do preparo do café, no ReviewCafé os reviews são feitos por especialistas que têm experiência em avaliações. Na hora de escolher a cafeteira ideal para o seu uso, acesse ReviewCafé e veja as suas possibilidades.

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.