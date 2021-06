Como se tornar um especialista em gestão esportiva: Tudo o que você deve saber

Nos dias de hoje, a área esportiva possui uma influência crescente no país, com uma ampla estrutura que movimenta cerca de 3% do Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil, sendo diretamente responsável pela criação de milhares de novos postos de trabalho a cada ano.Paralelamente, o mercado começou a procurar por profissionais ligados ao segmento esportivo cada vez mais capacitados e aptos a realizarem as suas funções de forma estratégica. Esse movimento deu origem aos cursos de pós-graduação em gestão esportiva, os quais preparam os profissionais para administrar os negócios e os recursos essenciais para que atletas e equipesalcancem o sucesso.

A experiência de estudar gestão esportiva em Barcelona

Entre os cursos de agente esportivo que existem na atualidade, um dos mais prestigiados é o da EU Business School, uma instituição de ensino européia presente em cidades da Espanha, Suíça e Alemanha. No campus da universidade em Barcelona, há o curso de Bachelor of Arts in Sports Management, através do qual os alunos são preparados para adquirir habilidades importantes dentro da gestão de entidades esportivas, como por exemplo, a melhor forma de lidar com os desafios em um mundo tão competitivo e a como liderar negociações e acordos de patrocínio.O curso de licenciatura em gestão esportiva em Barcelona é um dos mais completos a nível global, inteiramente desenvolvido para que os alunos aprendam de forma prática quais são os principais conceitos e fundamentos de um agente esportivo. Desse modo, o curso habilita os estudantes a atuarem no futuro como gestores e dirigentes de clubes ou entidades esportivas em diferentes esferas.Além disso, estudar gestão esportiva em uma escola de negócios de Barcelona é uma oportunidade única para que os estudantes ampliem seus conhecimentos na área ao mesmo tempo em que estão inseridos em uma das cidades mais avançadas do mundo, repleta de talentos, startups inovadoras e grandes empresas multinacionais.

Como é a estrutura da escola de negócios em Barcelona?

O quadro de professores da EU Business School é formado por empresários, acadêmicos e profissionais atuantes na área, todos com grande experiência e qualificação dentro do meio esportivo. Em relação à metodologia e ao que é necessário estudar para se tornar um gerente esportivo , a instituição oferece um ambiente de aprendizagem interativo, que busca estimular constantemente os alunos para que eles desenvolvam todas as habilidades necessários para trilhar uma carreira bem-sucedida no mundo dos negócios esportivos. As turmas de estudantes de gestão esportiva em Barcelona também são pequenas e limitadas, com o objetivo de criar um ambiente dinâmico e interativo entre professores e alunos. Como a EU Business School adota uma abordagem de ensino mais pragmática, é possível conceder uma atenção individual a cada estudante e estabelecer um canal de comunicação aberto e direto com os professores. É comum, por exemplo, que os alunos recebam feedbacks ao longo do aprendizado, sempre pensando em aprimorar cada vez mais o seu desempenho acadêmico.Em conjunto as aulas, os alunos da EU Business School também realizam visitas a empresas e entidades, as quais mostram na prática como funcionam o dia a dia operacional desses grandes negócios. Nessas visitas, os estudantes têm a chance de praticar as teoria discutidas e sala de aula, e ainda ter contato com nomes de peso do mercado.

O que esperar da carreira de gerente esportivo?

Após concluir os estudos e adquirir competências em múltiplas áreas estratégicas, como negócios, captação de recursos, gestão de pessoas e marketing, o gerente esportivo possui várias oportunidades no mercado. Além da possibilidade de trabalhar dentro de um clube, esse profissional também é requisitado em empresas de marketing esportivo, escolas de formação de atletas, ou ainda como gestor e assessor de carreiras e consultor esportivo, entre outras alternativas.No campo do marketing, os agentes esportivos podem atuar em empresas ou organizações relacionadas ao esporte, contribuindo para o desenvolvimento de suas campanhas de publicidade, assim como em ações de marketing e negociações de patrocínio. Nas escolas de formação de atletas, por sua vez, o gerente esportivo auxilia na administração do negócio, para que o mesmo se mantenha lucrativo, e trabalha para que o ambiente ofereça todo o suporte necessário aos atletas desde as categorias de base até a profissionalização.Como assessor de carreiras, o profissional pode trabalhar no staff de atletas e treinadores, ou ainda como membro de comissões técnicas. Hoje em dia, muitos atletas estão interessados em expandir suas carreiras, fechar acordos publicitários, etc, o que torna fundamental o apoio e a expertise de um gestor esportivo.Portanto, não há dúvidas de que a gestão esportiva é uma opção de carreira bastante promissora no mercado para os profissionais que desejam trabalhar com esportes. Seja para gerenciar, negociar, administrar questões burocráticas, de imagem ou carreira, o agente esportivo já está presente em clubes, organizações e no staff de atletas pelo Brasil e no restante do mundo.

