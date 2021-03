Como ter mais controle no Cartão de Crédito?

Apesar de serem muito úteis e ajudarem em diversas situações, os cartões de crédito também podem trazer dificuldades financeiras. Principalmente se o usuário não tiver uma boa noção de como deve utilizá-lo e perder o controle do cartão.

Assim sendo, vejamos algumas dicas muito importantes para quem tem problemas com seu cartão de crédito. Uma vez que você as siga, terá um controle muito maior da sua situação.

Aplicativos de controle financeiro

Em primeiro lugar, é fundamental manter um controle de gastos e gerenciar suas despesas no cartão. A fim de te ajudar com essa tarefa, é aconselhável usar algum app financeiro.

Dessa forma, você evitar esquecer das faturas, atrasar algum pagamento, incorrer em juros, fazer compras absurdas, entre outros erros. Enfim, cuida melhor da sua saúde financeira.

Existem vários aplicativos para celular que podem te ajudar a lidar com essa situação. Alguns dos melhores app para finanças pessoais são os seguintes:

· Primeiramente há o Mobills que é muito bem avaliado. Ele possui uma funcionalidade particular para controle de cartões;

· Também tem o Wisecah, um app de finanças muito eficientes;

· Outro muito popular é o Money Lover, conhecido por seu excelente design;

· Minhas Contas, um app muito simples e prático de utilizar.

Além deles existem várias outras opções. Dependendo de sua preferência, um deles pode ser mais interessante do que outro. Por isso, faça um teste com cada um e veja outros também.

Independentemente de qual app de finanças você escolher, é altamente recomendável ter o seu. Afinal, com ele, você pode aumentar muito sua organização financeira.

Então, poderá aumentar consideravelmente sua segurança e estabilidade para lidar com o cartão de crédito.

Ler fatura do cartão atentamente

Até hoje muitas pessoas continuam não lendo as faturas de seus cartões. Esse é um erro grave por diversas razões como veremos agora mesmo.

Em primeiro lugar, porque é muito comum que hajam erros em faturas de muitos cartões. Alguns dos problemas mais comuns são:

· Pagamentos aplicados incorretamente;

· Bem como estornos que nunca foram devolvidos;

· Até mesmo pode haver algum tipo de transação fraudulenta na sua conta.

O último ponto é particularmente preocupante. Sempre que detectar uma fraude, denuncie-a imediatamente, entendido? Quanto mais tempo passar, pior será a situação.

Se a operadadora do Cartão não resolver o problema, sempre procure entrar em contato com Ouvidoria da empresa e buscar uma solução para a sua demanda.

Ainda que não haja erro algum na sua fatura, continua sendo muito importante lê-la com atenção. Através dela, você pode recordar seus gastos e tentar corrigir hábitos financeiros.

Gastos dentro do orçamento

Evidentemente é fundamental eliminar quaisquer gastos desnecessários. Porém, é comum que algumas pessoas tenham muita dificuldade em fazê-lo.

A fim de te conseguir, comece fazendo uma planilha com sua renda mensal e todos os gastos que são obrigatórios. Em seguida, adicione os gastos não-essenciais também.

A partir daí, você deverá buscar meios de evitar todo gasto que não for razoavelmente importante. De maneira, é claro, que tudo caiba em seu orçamento.

Nesse sentido, é importante considerar o orçamento cada vez que fizer alguma compra, entendido? Caso contrário, poderá ficar sem os recursos para pagar suas contas.

Esse é um dos erros mais comuns que muitos usuários de cartões cometem. Acabam descuidando do orçamento. A seguir, veja como você deve utilizar seu cartão no dia a dia.

Use bem o cartão de crédito

Desde o início é importante tratar o saldo do cartão, não como se fosse dinheiro, mas sim como um empréstimo. É por não entender esse fato que muitos perdem o controle.

O valor que você gastar com seu cartão será cobrado mais tarde na fatura. Jamais se esqueça disso! Então, tendo em mente que o cartão representa um custo no futuro, tenha cuidado.

Embora a maioria das pessoas já use mais o cartão do que dinheiro para comprar, é aconselhável fazer o contrário. Ou seja, comprar bem mais com o dinheiro.

Na verdade, o ideal seria usar o cartão apenas para grandes compras, e só de vez em quando. Ao ter tantos gastos com seu cartão de crédito, as pessoas ficam totalmente endividadas.

Portanto, use seu cartão com muita sabedoria e calma. Sempre considere comprar em dinheiro. Ou então, melhor ainda, nem fazer aquela compra no Shopping Center se ela não for necessária.

Por fim, se um cartão não for realmente vantajoso para você, pense seriamente em pedir o cancelamento dele. Afinal, não há nenhuma razão para manter um cartão que só dá prejuízo.

Nesse caso, entre em contato com o fornecedor e cancele seu cartão de crédito. Então, decida se pedirá algum novo que considere melhor, ou se simplesmente ficará sem cartão algum.

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.