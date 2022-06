Compadre Washington tem prisão decretada por não pagar pensão ao filho

O pedido de prisão foi decretado pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo no dia (23) edit

Metrópoles - O cantor Compadre Washington, do É o Tchan, pode ser preso a qualquer momento após adquirir uma dívida de seis dígitos por não pagar pensão alimentícia a um dos seus dez filhos. O pedido de prisão foi decretado pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo no dia 23 e tem 30 dias para ser cumprido.

O músico não cumpre com os seus deveres alimentícios com o filho Luiz Filipe, de 20 anos de idade que cursa o ensino superior em uma universidade, há dois anos e com isso acumulou uma dívida de aproximadamente R$ 130 mil. Essa não é a primeira vez que Compadre Washington atrasa o pagamento da pensão de Luiz.

Com valor estipulado de R$ 4.800 (quatro mil e oitocentos reais) mensais, o vocalista do É O Tchan já foi processado no ano de 2020 por dever o montante de R$ 55 mil ao mesmo filho e só pagou este débito depois de responder a um processo em meio à pandemia da Covid-19.

Procurada pela coluna, a assessoria de imprensa do cantor Compadre Washington afirmou não ter conhecimento do assunto.

