Conferência Anual do Fórum Boao demonstra confiança do mundo na China, diz mídia chinesa

Rádio Internacional da China - A Conferência Anual 2023 do Fórum Boao para a Ásia atraiu mais de 1500 políticos, empresários e eruditos provenientes de mais de 50 países e regiões. No mundo atual cheio de incerteza e instabilidade, o tema da conferência deste ano de “Um Mundo Incerto: Solidariedade e Cooperação para Desenvolvimento nos Desafios” tem um significado importante e reflete o desejo das pessoas pela certeza.

Durante quatro dias da reunião, muitos participantes estrangeiros expressaram a confiança sobre “uma China de certeza”. De onde vem essa confiança? Primeiro, a China possui um mercado dinâmico, um bom ambiente de negócios e cadeias de suprimento completas.

De acordo com os dados publicados pelo Ministério do Comércio, a China utilizou 127,69 bilhões de yuans de capital estrangeiro no primeiro mês de 2023, 14,5% a mais do que o mesmo período do ano passado. E o uso de investimento estrangeiro no setor de manufactura de alta tecnologia aumentou 62,8%. O investimento está mudando gradualmente para a produção de high-tech e de alto valor agregado, demonstrando a vitalidade do desenvolvimento de alta qualidade do país.

A confiança das pessoas também vem da certeza da política de abertura da China. Este ano, a China lançou uma série de novas medidas para ampliar a abertura ao exterior, tais como, o reforço da cooperação agrícola entre a província de Hainan e a Associação de Nações do Sudeste Asiático (ASEAN), o lançamento da Iniciativa de Parceria das Zonas (Portos) de Livre Comércio, a promoção da construção conjunta do Cinturão e Rota, a exploração de novas áreas das economias digital e verde, entre outras. A abertura de alto nível da China está se aprofundando e solidificando passo a passo.

De uma perspectiva mais macro, a confiança do mundo ainda vem do ambiente de desenvolvimento pacífico e estável na China e na Ásia. Na Conferência Anual do Fórum Boao, a China declarou que certamente usará maneiras pacíficas e de desenvolvimento para trazer sua população de mais de 1,4 bilhão de pessoas a uma sociedade moderna como um todo.

