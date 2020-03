Confira 10 medidas adotadas por empresas para evitar contágio pelo coronavírus

247 - Com a pandemia do coronavírus preocupando cada vez mais autoridades do Brasil e do exterior, companhias globais adotam medidas preventivas para evitar que a doença se espalhe entre funcionários. Uma delas é o cancelamento de viagens nacionais e internacionais. Uma segunda é deixar a pessoa trabalhar em casa.

Uma terceira medida é limpar bem objetos como botões e máquinas de café, além de usar álcool em gel. Uma quarta é a substituição de reuniões físicas por videoconferência. Os relatos foram publicados no jornal Folha de S.Paulo.

A quinta previdência é a criação de comitês de crise para dialogar com todos os setores da empresa. Outra alternativa é criar comitês condominiais para ações coletivas, como o cancelamento de biometria e a triagem de visitantes.

Também é recomendável segurança cibernética para evitar ataques em locais externos à corporação. A oitava solução é fazer encontros entre poucas pessoas, com distância de cerca de dois metros.

A nona solução é a restrição de elevadores a equipes de limpeza e a décima é a flexibilização nas escalas para evitar que funcionários usem transporte público em horário de pico.