Conheça 5 Habilidades imprescindíveis para o Mercado de Trabalho

Cada profissão exige habilidades específicas, porém, é preciso levar em conta também algumas que são fundamentais para qualquer área. Graças a elas o profissional tem condições de executar com o máximo de qualidade as suas funções .

Um detalhe interessante sobre o assunto é que tais habilidades podem ser adquiridas com treinamento e empenho. Inclusive, hoje em dia as habilidades são divididas entre as hard skills e soft skills.

As primeiras são aquelas voltadas para os conhecimentos práticos e técnicos, enquanto as segundas se referem às características pessoais e comportamentais, como, por exemplo, empatia e liderança.

Entre as hard e as soft skills, há aquelas habilidades que são essenciais para qualquer pessoa obter êxito na sua vida profissional. Nesse artigo você vai conhecer quais são elas.

Habilidades essenciais para o mercado de trabalho

O futuro para as empresas é o elemento humano. São as pessoas as engrenagens que possibilitam o bom funcionamento da organização. Por isso, para todas essas peças executarem corretamente as suas funções, elas devem estar devidamente azeitadas.

São as habilidades o motor que move as engrenagens, ou seja, que movimenta o elemento humano de uma empresa. Quanto mais profissionais com habilidades diversificadas, mais rico e produtivo será o trabalho no dia a dia de qualquer organização.

De uma forma geral, algumas habilidades, de acordo com a realidade do mercado de trabalho, se tornam tendência e acabam fazendo parte da vida dos bons profissionais.

Tanto que hoje em dia, diante de uma entrevista de emprego, cada vez mais os recrutadores fazem perguntas que permitem aos candidatos salientar quais são as suas principais habilidades.

Se você pretende ingressar no mercado profissional, ou quem sabe até já está no mercado e pretende direcionar o seu foco para outra área, confira aqui quais são as principais habilidades que abrirão os caminhos para você.

1 - A Inteligência Emocional

Ela consiste na habilidade de agir de forma controlada, de mensurar as emoções e sentimentos. Em suma, é uma ferramenta essencial para o profissional sair por cima de situações tensas, em que é necessário ser racional.

Com uma boa dose de inteligência emocional é possível suportar momentos sob pressão no trabalho.

Além disso, movido pela inteligência emocional, o profissional adquire o hábito de agir de maneira positiva, conduzindo com calma a maioria das situações pessoais e do dia a dia do trabalho.

Vale salientar que ter inteligência emocional não significa agir o tempo inteiro de forma fria e puramente racional. Na verdade, o indivíduo passa apenas a manter o equilíbrio das emoções e sentimentos.

O primeiro passo para desenvolver a sua inteligência emocional é identificar e entender melhor as suas emoções. Aí já entramos em uma outra habilidade fundamental.

2 - O autoconhecimento

Durante uma entrevista de emprego você estará preparado para dizer ao recrutador quais são os seus pontos fortes e fracos sem pensar muito, sem puxar lá da memória algum ínfimo defeito que você faz questão de não lembrar?

Caso não, então você necessita ter a habilidade do autoconhecimento. Hoje em dia os gestores valorizam muito essa característica nos profissionais.

Quem possui autoconhecimento sabe quais são as qualidades e as limitações, sendo assim, ela mantém você ciente do que deve ser aprimorado para se tornar um profissional cada vez melhor.

Com o autoconhecimento fica mais fácil não apenas conviver no ambiente de trabalho, mas também gerenciar a própria carreira.

Hoje em dia, uma dica para exercitar essa habilidade e ter um bom conhecimento a respeito de si mesmo é procurar por testes de personalidade. Atualmente há vários testes desse tipo disponíveis gratuitamente na web. Um deles é o das 16 personalidades.

3 - A Resiliência

Nos estudos da física, essa tal resiliência é a capacidade que alguns corpos possuem de readquirir o seu formato original mesmo após sofrer uma deformação elástica.

Transferindo esse conceito para o comportamento humano, resiliência é a habilidade que uma pessoa possui de superar as dificuldades sem “sair do seu eixo”.

Ela é muito valorizada no atual contexto do mercado, sendo bastante importante para formar lideranças confiantes e capazes de incentivar ao máximo a sua equipe.

Para desenvolver a resiliência, é necessário estar ciente de que as mudanças são constantes não apenas no âmbito pessoal, mas também no profissional.

Desse modo, se torna mais fácil entender e se adaptar diante das adversidades que surgem pelo caminho.

4 - A Criatividade

Se a raça humana mal ou bem chegou até aqui foi com o auxílio de uma habilidade fundamental: a criatividade.

A criatividade é amiga dos poetas, músicos e demais artistas, mas também é a ferramenta de quem necessita encontrar uma solução para algum problema. E como o mercado profissional é uma busca eterna pelas mais variadas soluções e para as mais diversas áreas…

É por isso que a criatividade, que desde o tempo das cavernas vem apontando caminhos para sanar problemas dos mais variados, permanece e permanecerá sendo uma habilidade relevante para o mercado.

Para desenvolver a criatividade é preciso exercitar a sua mente, trabalhar o raciocínio lógico, ler, praticar alguma atividade artística e também atividades físicas.

Lembre-se que determinadas modalidades esportivas estimulam o trabalho em equipe e o raciocínio estratégico.

5 - A empatia

Ela é a capacidade de compreender o que uma pessoa está sentindo, em outras palavras, é a boa e velha habilidade de se colocar no lugar do outro.

Em um mercado onde empresas devem cada vez mais entender a sua persona e o comportamento do consumidor, a empatia é um bem precioso no dia a dia dos profissionais, ajudando inclusive nas estratégias de marketing.

Além do mais, a habilidade da empatia é útil para os líderes compreenderem com mais propriedade as características básicas dos integrantes da sua equipe. Por meio dela será possível incentivar que cada um utilize ao máximo o seu potencial criativo.

Uma das formas de desenvolver a empatia é estar ciente da diversidade cultural do mundo contemporâneo, onde pessoas de culturas e crenças diferentes cada vez mais ocupam os mesmos ambientes, especialmente em empresas.

Outra forma de desenvolver a empatia pode ser a literatura. Grandes clássicos literários, de Machado de Assis a Dostoiévski, entenderam muito da alma humana e colocaram em suas obras.

Além disso, ler também desenvolve o seu vocabulário, auxilia na concentração e desenvolve outras habilidades, como a criatividade, por exemplo.

Para estar preparado para a realidade do mercado de trabalho, desenvolva essas habilidades

Lembre-se que tão importante quanto ter um currículo impecável, recheado de hard skills destacando os seus conhecimentos técnicos e práticos sobre a sua área de atuação, é bom também pensar nas habilidades voltadas para o comportamento e características pessoais.

O profissional do presente (e muito provavelmente o do futuro) deverá levar em conta conceitos como empatia, resiliência, autoconhecimento e demais habilidades.

Sem elas será muito difícil se adaptar aos conceitos cada vez mais dinâmicos do mercado. Da mesma forma, tais habilidades também auxiliam no convívio diário entre os integrantes de uma equipe, possibilitando que todos fiquem na mesma sintonia.

E aí, quais são os seus pontos fracos e pontos fortes? Quais dessas habilidades mencionadas no texto você já possui e quais você deve ainda aprimorar. É bom saber o quanto antes para não deixar as boas oportunidades escaparem das suas mãos.

