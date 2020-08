Conhecendo os carros populares mais vendidos no Brasil

É normal, na hora de comprar o primeiro carro, ter muitas dúvidas quanto à marca, quanto ao modelo e as vantagens e desvantagens de cada um. Por esse motivo, saber quais são os veículos mais vendidos no país ajudará a fazer uma boa escolha.

Comprar um carro não é uma tarefa simples, ainda mais quando se trata do primeiro carro. Hoje em dia existem muitas opções financeiras para poder fazer a compra. O importante é saber quais são as suas possibilidades financeiras, qual é o orçamento que você dispõe para poder, então, fazer a sua melhor escolha.

No mercado de automóveis no Brasil existem muitas categorias, muitos modelos de carros populares. A questão é procurar informação, fazer pesquisa de preços e definir o tipo de uso, para que a compra seja frutífera. Afinal de contas, comprar um carro requer um bom investimento!

Os carros mais vendidos no Brasil

Em primeiro lugar, é muito importante definir as categorias, para então conhecer quais foram os modelos mais vendidos nos últimos tempos. Assim sendo, a pesquisa indica:

Hatches: dentro desta categoria, o mais vendido foi o Chevrolet Onix. O segundo lugar pertence ao Hyundai HB20, seguido do Ford Ka e do Gol da Volkswagen.

Sedãs: já nesta outra categoria, o mais vendido também foi um carro da Chevrolet, o Onix Plus. Depois vem o Corolla da Toyota, o Virtus da Volkswagen e o Ford Ka Sedan, seguido por último pelo Hyundai HB20S.

SUVs: os dois primeiros lugares estão quase empatados, sendo o Jeep Renegade e o Volkswagen T-Cross; depois vem o Jeep Compass, o Hyundai Creta e o Nissan Kicks.

Picapes: nessa categoria, o Fiat Strada lidera a lista, seguido pelo Fiat Toro, Toyota Hilux, Volks Saveiro e o Chevrolet S10.

Uma decisão importante para uma compra positiva

Evidentemente o bolso pesa na hora da decisão. Ninguém vai comprar um carro de alta gama se não conta com o dinheiro suficiente ou com a possibilidade de um financiamento possível de enfrentar.

Por esse motivo, e sendo o primeiro carro da sua vida, vale a pena fazer as coisas com calma e procurar raciocinar, conhecendo bem as suas possibilidades financeiras, sobre o uso que esse carro terá, para fazer a escolha acertada.

Para você ter uma idéia dos carros populares mais vendidos durante a última década no Brasil, o Gol da Volkswagen está no topo do ranking com mais unidades vendidas nos últimos dez anos. O segundo lugar pertence ao Fiat Uno, o carro compacto dessa marca, e o terceiro lugar é do Chevrolet Onix. Os modelos Palio e Strada, da Fiat, ocupam o quarto e o quinto lugar.

Algumas vantagens e desvantagens para você poder decidir:

Gol da Volkswagen: além de possuir uma mecânica confiável, tem bancos traseiros confortáveis e tem uma manutenção simples. Porém, os equipamentos de segurança são deficientes e o estepe, precário.

Fiat Uno: tem baixo nível de consumo de combustível, uma mecânica confiável e excelente valor de revenda. Os itens negativos são o alto nível de ruído e poucos equipamentos de série.

Chevrolet Onix: tem um bom nível de consumo e uma boa relação custo – beneficio. A desvantagem é que o câmbio automático não tem opção de mudança manual.

Fiat Palio: é um carro econômico, com excelente custo – beneficio, baixo custo de manutenção. Contudo, algumas peças podem estragar com facilidade.

Fiat Strada: boa mecânica e estabilidade, mas muitos motoristas declaram que o consumo não é o ideal e poderia melhorar.

