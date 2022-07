Conselheiros do Iphan vão ao MPF contra desmonte do órgão sob governo Bolsonaro

De acordo com funcionários, a direção do órgão tem apresentado decisões sem análise do conselho consultivo edit

Apoie o 247

ICL

247 - Conselheiros do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) pediram que o Ministério Público Federal (MPF) investigue mudanças dos membros do grupo. Integrantes do Iphan citaram uma matéria da Folha de S.Paulo, publicada em 20 de junho, quando o jornal mostrou que a direção do órgão tem apresentado decisões sem análise do conselho consultivo.

De acordo com reportagem da Folha, desta quarta-feira (20), conselheiros também afirmaram que a possível retirada dos atuais membros da sociedade civil do conselho "representa violação frontal à democracia e retrocesso social" e, em referência a uma fala do ex-ministro do Meio Ambiente Ricardo Salles, os funcionários disseram ver no Iphan um "nítido propósito de 'deixar passar a boiada'".

O conselho consultivo do Iphan é a instância que decide sobre tombamentos, patrimônios a serem preservados ou a liberação para que obras protegidas sejam expostas fora do Brasil.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE