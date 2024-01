Conta de luz deve subir 5,6% em 2024, prevê Aneel

Apoie o 247

247 - A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) afirmou nesta terça-feira (23) que as tarifas de energia devem subir, em média, 5,6% este ano. A informação foi publicada no jornal O Estado de S.Paulo. A alta está acima dos 3,86% da inflação estimada para o mesmo período, conforme o último relatório Focus do Banco Central.

De acordo com o diretor-geral da Aneel, Sandoval Feitosa, o reajuste levou em conta o custo da geração de transmissão de energia, tributos setoriais, custos da operação da distribuição, aumento da rede de energia do país, entre outros.

O dirigente afirmou que não houve acionamento das bandeiras tarifárias em 2023. São taxas adicionais cobradas do consumidor quando a geração de energia elétrica é desfavorável no país. Para 2024, não há previsão sobre essas cobranças.

