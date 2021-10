Coreia do Sul tem "semáforo" no chão para viciados em celular

Vídeo mostrando luzes de alerta instaladas no chão numa esquina da cidade de Seul se tornou viral no TikTok edit

TrendsBR - Devido à grande quantidade de pessoas que andam olhando para baixo mexendo no telefone celular, a Coreia do Sul decidiu instalar “semáforos” de LED no chão para a segurança dos pedestres.

A invenção bizarra está chamando a atenção do mundo depois que um vídeo mostrando as luzes de pare (vermelha) e siga (verde) numa esquina da cidade de Seul foi compartilhado no TikTok dia 11 de outubro pelo perfil Natural Korean.

Nas imagens que se toraram virais, dá para ver várias luzes contornando a esquina, como se fossem “tijolos iluminados”, servindo para indicar se o tráfego está ativo para pedestres que andam com a cabeça baixa, olhando para a tela do smartphone.

A gravação já conta com 3,2 milhões de visualizações e mais de três mil comentários na plataforma chinesa. “É meio que genial, mas, ao mesmo tempo, por que as pessoas precisam ficar olhando para seus telefones 24 horas por dia, 7 dias por semana, enquanto caminham?”, comenta o perfil @kamado.nezuko no TikTok. “Isso é muito útil para pessoas que não enxergam bem. A travessia é muito longa, então pode ser difícil ver o semáforo à distância”, diz o perfil @thischick_kat também em resposta à Natural korean.

De acordo com o tabloide britânico Daily Mail, os “semáforos” de LED embutidos no solo foram instalados em Seul a partir de 2019 como um teste, mas a cidade passou a adotá-los desde então.

Em março desse mesmo ano, o governo sul-coreano implementou um sistema de alerta que envia notificação para os telefones dos pedestres quando eles estão prestes a cruzar uma rua ou avenida.

“Um número crescente de acidentes tem ocorrido em faixas de pedestres, então essas luzes são essenciais para prevenção”, afirma Kim Jong-hoon, do Instituto de Engenharia Civil e Tecnologia de Construção da Coreia, citado pelo jornal.

Em 2020, segundo o Daily Mail, Seul reduziu significativamente a quantidade de mortes causadas por acidentes de trânsito, passando de 247 em 2019 para 218. E os pedestres sul-coreanos foram responsáveis por 115 das 247 mortes em 2020.

