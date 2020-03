Coronavírus: clubes da série B decidem dar férias a jogadores e cortar 25% de seus salários

247 - Os 20 clubes da Série B do Campeonato Brasileiro anunciaram nesta quinta-feira, 26, medidas de contenção dos gastos durante a paralisação do futebol diante do coronavírus. Os dirigentes das equipes decidiram dar férias coletivas de 20 dias aos jogadores a partir do dia 1 de abril, além de reduzir os salários dos atletas em 25% após esse período.



A decisão foi tomada após as negociações entre o Conselho Nacional de Clubes (CNC) e a Federação Nacional dos Atletas Profissionais de Futebol (Fenapaf) terminarem sem acordo. A divergência entre as duas organizações é, principalmente, a redução salarial dos jogadores. Quem anunciou a decisão coletiva válida para a Série B foi a Chapecoense.

Veja todas as medidas tomadas.

⚽️ #Cruzeiro: comunicado divulgado pela Chapecoense e elaborado pelos 20 clubes da Série B adota as seguintes medidas com a paralisação do futebol 👇🏻 pic.twitter.com/ouc6YtA2GS — Rádio Itatiaia (@radioitatiaia) March 26, 2020

O presidente da Fenapaf, Felipe Augusto Leite, disse que "foi uma decisão precipitada de divulgar essa nota. As férias coletivas devem ser adequadas ao período que a CBF determinar. Estamos procurando discutir com uma unidade, com 46 clubes juntos".