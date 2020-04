Coronavírus: Como comprar o presente para o dia das mães sem sair de casa?

O Dia das Mães está se aproximando. Esse ano a data será em 10 de maio, e não sabemos como estará o comércio físico até lá.

Tudo indica que ainda teremos decreto de quarentena por algumas semanas, bloqueando o acesso das pessoas por mais algum tempo, como medida de proteção para evitar a proliferação da doença Covid-19. Essa data comemorativa é muito especial, e não dá para deixar passar em branco. Diante do cenário, como adquirir presentes para as mamães sem ir para a rua?

Antes disso, vale reforçar que depois do Natal, essa é a principal data de vendas do ano no comércio em geral. Com forte apelo emocional, a grande maioria acaba sempre comprando uma lembrancinha para essa pessoa especial, que nos deu a vida, educação e muito mais.

Mas e agora, será que vai existir uma demanda tão forte quanto em outros anos? Será que as mamães vão ficar sem presentes? E como adquirir produtos sem deixar de lado a segurança?

Comprando presentes sem ir em uma loja

Antigamente isso seria impossível, mas hoje é fácil. Basta comprar online na internet. Usar um e-commerce é indispensável nesse momento. Além da comodidade e facilidade, os preços são acessíveis, e facilmente comparáveis entre diversas lojas virtuais. As entregas são feitas nas cidades de todas as regiões do Brasil. Assim, você pesquisa o produto que a sua mãe vai adorar, compara os preços, compra e faz um bom negócio.

Espera-se muitas promoções e descontos nesse momento, pois com a redução do fluxo nas lojas físicas, as vendas online é que estão mantendo as receitas de muitos estabelecimentos. Então opções baratas de presentes não irão faltar.

As entregas estão ocorrendo normalmente, dentro do possível. Todos os cuidados com higienização e limpeza estão sendo tomados nos centros de distribuição e também no momento da entrega. Com tudo isso, algumas lojas estão pedindo uns dias a mais de prazo para entregar, então é bom se antecipar enquanto é tempo, para garantir o seu presente.

Como comprar ainda mais barato nas lojas virtuais?

Além de aproveitar as promoções abertas das lojas online, pesquise por cupons de desconto no Dia das Mães . Usando códigos promocionais, você pode conseguir benefícios exclusivos como desconto adicional, vale brinde, frete grátis e muito mais.

Outra opção é dar um vale-presente Dia das Mães. Você pode inclusive personalizar esses vales online, criando um design interessante e exclusivo. Assim, você dá um crédito para que a sua mãe escolha o presente, em qualquer data, podendo inclusive optar por gastá-lo em uma loja física, quando a pandemia passar.

Estimativa de vendas

No ano anterior, o E-commerce faturou R$ 2,2 bilhões no Dia das Mães (entre 27 de abril e 11 de maio de 2019) segundo levantamento do Ebit|Nielsen . Foram registradas mais de 5,5 milhões de vendas, com ticket médio de R$ 402. Isso representou um crescimento de 5% comparado com o ano anterior.

Para esse ano, espera-se maior participação online, mas devido toda a questão da quarentena, as estimativas estão sendo recalculadas por todos os institutos. A data deve ser marcada por muita economia e queda no consumo. O fato é que todos os comerciantes estão se preparando para essa demanda de última hora no mundo online, para sentir o menor impacto possível.

Principais Presentes para o Dia das Mamães

Nessa ocasião algumas categorias costumam se destacar em vendas. É uma excelente oportunidade para moda e acessórios, perfumaria e cosméticos, casa e decoração, livros, eletrodomésticos, além de flores e chocolates, que geralmente figuram entre os produtos mais comprados no e-commerce no Dia das Mães.

Graças ao maior valor médio, o ranking do faturamento habitualmente é liderado por Eletrodomésticos, Smartphones/Celulares e Casa e Decoração. Tem para todos os bolsos e gostos. O que não pode é esquecer as comemorações.

Alternativas para aguardar a sua mãe

Se por algum motivo não conseguir comprar nada de presente, seja gentil e prepare um café da manhã especial à ela. Faça isso por todas as vezes que ela cuidou de você, fez todas as suas refeições e zelou pela sua saúde e bem-estar. Lave a louça, organize a casa... dê um dia de descanso para a mamãe.

Aposte na criatividade e faça um cartão, ou um vídeo. Vale tudo para agradar a sua rainha.

Ah, não se esqueça, essas dicas valem para a sua esposa também.

P.S. Nesse momento de homenagem no dia das mães, melhor deixar os abraços para depois.

