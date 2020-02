Coronavírus derruba vendas de cerveja Corona após boatos relacionados ao nome

As vendas da cerveja mexicana Corona caíram 4% e chegaram ao seu mínimo nos últimos dois anos, de acordo com um estudo de análises YouGov. O estudo também encontrou um aumento de pesquisas por termos como “cerveja vírus” edit

As vendas da cerveja mexicana Corona caíram 4% e chegaram ao seu mínimo nos últimos dois anos, de acordo com um estudo de análises YouGov. O levantamento apontou que o surto provocou receio nos consumidores com a palavra "corona", o que provavelmente tem afetado as vendas da bebida e não descarta que esse temor tenha sido provocado por teorias conspiratórias no whatsapp.

O estudo também encontrou um aumento de pesquisas por termos como “cerveja vírus”, “cerveja coronavírus” e “corona cerveja vírus”.