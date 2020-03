Coronavírus: governo mantém viagem de professores por Enade, mesmo com pedido de cancelamento

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) decidiu manter o encontro de professores de todas as regiões do Brasil com passagem marcada para Brasília (DF) na próxima semana, com o objetivo de participar de reuniões em ambientes fechados sobre o Enade. Professores criticam a decisão edit

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) decidiu manter o encontro de professores de todas as regiões do Brasil com passagem marcada para Brasília (DF) na próxima semana, com o objetivo de participar de reuniões em ambientes fechados sobre o Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade). A categoria havia pedido ao Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) o cancelamento do encontro por causa do coronavírus.

De acordo com o jornal O Globo, docentes avaliam que aumentam as chances de novas infecções com reuniões em um ambiente sem circulação de ar e com a obrigatoriedade de ficarem retidos lá até o fim dos encontros. Parte dos professores até pediu desligamento da comissão do Enade.

Por meio da assessoria, o Ministério da Educação (MEC), ao qual o Inep é ligado, informou que reuniões de trabalho estão mantidas pois não configuram eventos.