Coronavírus: pessoas não serão proibidas de voltar ao Brasil, diz ministério da Saúde

247 - O secretário-executivo do Ministério da Saúde, João Gabbardo, disse que não haverá bloqueio de brasileiros que retornem de viagem da China, em função da epidemia de coronavírus. Nenhum caso ainda foi confirmado no Brasil, mas há 9 casos suspeitos.

A reportagem do jornal O Estado de S. Paulo destaca que "a expectativa do governo é que haja redução do fluxo de viagens para o país. “Esse número vai reduzir, pois a recomendação é que os brasileiros pensem três vezes antes de marcarem uma viagem para o país. Isso diminui o número de retornos”, afirmou. O governo também espera que haja menos chineses viajando para o Brasil nos próximos dias. Isso porque o governo chinês fez recomendações sobre viagens para o exterior para a população."

Gabbardo ainda falou: "temos a informação de que essa recomendação pode mudar de status e ter uma restrição maior por parte do país. Mas não é atribuição nossa e não haverá interferência nessa questão.”