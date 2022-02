Coronavírus semelhantes ao causador da Covid-19 são descobertos em morcegos no Laos

Três novos coronavírus relacionados ao SARS-CoV-2, que "poderiam representar um risco para a saúde humana", foram descobertos em morcegos no Laos. edit

Sputnik - Cientistas do Instituto Pasteur e da Universidade Nacional do Laos consideram que as suas conclusões, publicadas na quarta-feira (16) na revista Nature, podem adicionar dados importantes à teoria da origem animal da Covid-19.

De acordo com o estudo, três vírus, denominados BANAL-103, BANAL-236 e BANAL-52, têm semelhanças genômicas com o SARS-CoV-2, o causador da atual pandemia, especialmente em um "domínio-chave da proteína spike que permite que o vírus se ligue às células hospedeiras".

Usando várias técnicas, incluindo a cristalografia e simulações computacionais da dinâmica molecular, os cientistas descobriram que estes três vírus são capazes de penetrar em células humanas através do mesmo receptor que o SARS-CoV-2.

"A existência desses vírus descobertos em um reservatório natural de morcegos corrobora a teoria de que o SARS-CoV-2 pode ter tido origem em morcegos que vivem nas vastas montanhas da península da Indochina, que se estende por todo o Laos, Vietnã e China", disse Marc Eloit, chefe do Laboratório de Detecção de Patógenos do Instituto Pasteur, acrescentando que o resultado sugere que "outros vírus relacionados poderiam representar um risco para a saúde humana".

A descoberta surge após a recente publicação de uma pesquisa sobre a cepa de coronavírus NeoCoV, também com origem em morcegos.

Biólogos chineses da Universidade de Wuhan informaram sobre a detecção do coronavírus NeoCoV em morcegos na África do Sul e, segundo suas estimativas, o vírus pode se propagar entre os humanos.

Embora tenha sido detectado em animais, os cientistas observam que o vírus tem um potencial latente de mutação e, como resultado, pode penetrar não só em células de animais, mas também nos humanos.

