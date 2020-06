'Covidômetro' de Florianópolis dispara e prefeitura volta a endurecer isolamento social

A prefeitura de Florianópolis voltou a intensificar as regras de isolamento social após aumento nos números de casos e mortes por coronavírus na cidade. As medidas foram anunciadas depois de o "covidômetro" mudar a classificação da situação atual de "risco moderado" para "alto risco" edit

247 - A prefeitura de Florianópolis voltou a endurecer as regras de isolamento social depois que casos de mortes e infecções por coronavírus deram um salto. Com as novas regras, shoppings e galerias, academias e quadras esportivas deverão ficar fechados por pelo menos 14 dias. Nas praias, estão permitidos somente esportes aquáticos e pesca.

A reportagem do portal G1 destaca que “as áreas de lazer do município, como praças, parques, e as avenidas Beira-mar Norte e Continental só poderão ser frequentadas durante a semana. Para bares e lanchonetes, as regras são funcionamento até as 18h nos dias semana. À noite -- durante a semana -- e aos fins de semana poderão entregar produtos e deixar que os clientes retirem no local.”

A matéria ainda informa que “a Capital tem 1.108 casos confirmados de coronavírus e 10 mortes, segundo o governo estadual. Mas a prefeitura contabiliza 12 óbitos, sendo que duas ainda não foram registradas pelo Estado. Apesar das novas regras, fica inalterado, por ora, o funcionamento do transporte público municipal, que retornou na última semana. Nesta segunda-feira (22), o transporte intermunicipal voltou a circular em Florianópolis, seguindo uma série de restrições que são aplicadas também nos ônibus municipais.”

