Cozinhas Solidárias do MTST vencem prêmio da ONU

Com a premiação, o Movimento dos Trabalhadores Sem-Teto receberá mais dinheiro para o financiamento do projeto edit

Apoie o 247

ICL

247 - O projeto de Cozinhas Solidárias do Movimento dos Trabalhadores Sem-Teto (MTST) venceu o prêmio Desafio da Infância Saudável (Healthy Childhood Challenge), promovido globalmente pela Unicef, entidade com ações para infância e vinculada à Organização das Nações Unidas (ONU). A informação foi sobre o vencedor foi divulgada nesta quinta-feira (15) pela Unicef.

A premiação destinará US$ 100 mil para financiar a manutenção e a expansão das Cozinhas Solidárias em todo o Brasil. Atualmente, o MTST tem 31 Cozinhas Solidárias, que já serviram serviram mais de 1,5 milhão de refeições gratuitas em todo o Brasil. O projeto foi iniciado em março de 2021.

De acordo com o deputado federal Guilherme Boulos (PSOL-SP), coordenador nacional do movimento, o "prêmio mostra que o trabalho das Cozinhas Solidárias é fundamental para combater a fome no Brasil, ao mesmo tempo em que prova que a organização popular pode ser uma alternativa para resolver os problemas do povo". "É o movimento social fazendo o que o governo não faz", disse.

Outros prêmios

Foi a segunda premiação conquistada pelo MTST em pouco mais de um mês. Na Cop-27 em novembro, no Egito, o movimento levou para casa o prêmio ImaGen Ventures da Generation Unlimited, com o projeto "Quebrada Agroecológica".

A ação levou minicisternas sustentáveis que foram instaladas no assentamento Maria da Penha de modo a garantir água para mais de 2.300 famílias na área.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.