Craque Neto detona Tiago Leifert: “Você votou no Bolsonaro”

Metrópoles - Craque Neto já provou diversas vezes que não deixa de falar o que pensa durante o Os Donos da Bola, ainda que sua sinceridade extrapole algumas regras da Band, que evita citar seus concorrentes diretos na programação.

Na última terça-feira (7), o ex-jogador ignorou as recomendações da emissora e partiu pra cima de alguns nomes da Globo, como Marcos Mion e Luciano Huck, além de falar sobre algumas polêmicas envolvendo Tiago Leifert.

O assunto começou quando Neto comentou uma declaração de Tiago Leifert no podcast Cara a Tapa. O ex-Globo havia dito que se recusa a votar em Jair Bolsonaro ou Lula nas eleições e afirmou que preferia levar um tiro a ter que escolher entre os dois candidatos.

“Tiago Leifert, você não precisa dar um tiro na sua cabeça pra não votar no Lula. É só você não votar. Você não precisa votar no Lula, mas você votou no Bolsonaro”, cravou o apresentador da Band, que seguiu dando uma bronca no apresentador.

