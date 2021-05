Cresce o número de casas de apostas patrocinando times de futebol

As apostas em times e jogos de futebol já fazem parte da vida dos americanos e ingleses há muitos anos (mais de 100, só em nível de curiosidade), mas no Brasil, a prática ainda é novidade e começou a fazer sucesso em 2018, quando foi lançada uma lei que pretende regularizar o setor de apostas no país.

Desde então, o número de pessoas que realizam apostas em Esportes nos sitesespecializados só aumenta.

No início, muitas pessoas enxergavam os sites como uma espécie de caça-níquel e tinham medo de se cadastrar e começar a apostar, mas conforme foram passando os meses e os sites de apostas passaram a surgirestampados nas camisas dos jogadores, essa desconfiança foi diminuindo e agora a prática está, definitivamente, instalada.

Casa de Apostas Fecha Patrocínio com o Atlético de Minas

Em janeiro de 2020, o Atlético de Minas, assinou contrato com a Betano, uma casa de aposta que escolheu o melhor espaço na camisa do clube, cobrindo a oferta do banco que antes figurava no espaço nobre do uniforme atleticano.

A Betano já patrocina clubes como o Braga e o Marítimo, em Portugal, o PAOK e o Olympiacos, da Grécia e estima-se que o contrato com o Atlético gire em torno de 10 milhões de reais.

Flamengo Fecha Patrocínio Multimilionário com Site de Apostas

O Flamengo fechou um patrocínio de aproximadamente 20 milhões de reais por dois anos e meio com a Sportsbet.io. O rubro negro também anunciou recentemente um patrocínio com o Mercado Livre.

NetBet Patrocina Diversos Times de Futebol

Outra casa de apostas que vêm aumentando o número de times patrocinados é a NetBet, que fechou patrocínio com o Vasco e o Red Bull Bragantino, em 2020.

Além de futebol, a NetBet também organiza apostas em outros esportes como vôlei, basquete e lutas.

70% dos Maiores Clubes São Patrocinados por Sites de Apostas

O número de clubes patrocinados pelas casas de apostas só aumenta e em dezembro de 2020, 14 dos 20 clubes que disputam a primeira divisão do Campeonato Brasileiro já estavam sendo patrocinados por alguma delas, entre eles: Bahia, Botafogo, Ceará, Coritiba, Corinthians, Fortaleza, Grêmio, Santos, São Paulo e Sport.

Além deles, Chapecoense e o Cruzeiro também são alguns times da Série B, que já estampam em suas camisas, parcerias com empresa de apostas.

Por que os sites de apostas estão investindo tanto em patrocínio?

Quem se acostumou a ver grandes bancos e marcas estampados nas camisas dos jogadores pode não ter ideia de como sites que antes nem eram conhecidos podem estar investindo milhões em publicidade, bônus para novos clientes em apostas e patrocínios, mas a lógica desses investimentos é bem compreensível.

O Brasil é um dos países que mais se relaciona com o futebol e, além disso, suas dimensões são continentais.

Qualquer publicidade em uma camiseta que figure em uma final chega a milhões de brasileiros em questão de segundos e fica ali, passando de um lado para o outro, por, no mínimo, 90 minutos.

Isso é muito mais propaganda do que qualquer comercial televisivo pode oferecer.

Outro ponto relevante é que como as apostas ainda não são completamente regulamentadas no Brasil e acredita-se que isso vá acontecer muito em breve, o mercado é ascendente e recebe novos adeptos diariamente.

Quanto mais pessoas utilizam os sites de apostas e são bem sucedidas no recebimento dos seus prêmios, mais pessoas se sentem seguras para participar.

Além disso, quanto mais uma casa ou site de apostas se expõe em rede nacional ou vinculada à imagem dos jogadores, fica mais claro para os apostadores que a marca quer criar uma reputação sólida e não vai investir tantos milhões publicamente se for algo irregular ou criminoso, o que aumenta a credibilidade diante do público e faz com que o número de adeptos às apostas só aumente.

