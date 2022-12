Criança viraliza ao pedir em cartinha que Papai Noel dê dinheiro aos pais: 'Me desculpe'

Apoie o 247

247 - Com a proximidade do Natal, muitas crianças já fizeram as listas de presentes que vão pedir ao Papai Noel. Na Inglaterra, o pedido de uma menina de 8 anos chamou a atenção de seus familiares. As informações são do portal UOL.

Na carta, a pequena escreveu: "Para o Papai Noel, tudo que eu quero para o Natal é um dinheiro para mamãe e papai. Eles sofrem com contas e hipotecas para pagar, e eu me sinto até triste. Por favor, por favor, Papai Noel, você pode fazer isso? Eu sei que é pedir muito. Sinto muito", pediu Emmy.

A tia da criança, Nicole Connel, publicou a carta nas redes sociais. Ela comenta que chorou ao pensar que uma menina tão jovem está com essa preocupação.

