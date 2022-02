Criticado por apoio a Monark, Kim Kataguiri diz que defende "expor" nazismo para que seja "devidamente rechaçado"

O deputado, questionado por Tabata Amaral no Flow Podcast, disse que a Alemanha não deveria ter criminalizado o nazismo edit

Apoie o 247

ICL

247 - Após virar um dos assuntos mais comentados nas redes por concordar com o apresentador do Flow Podcast Monark, que defendeu a “criação de um partido nazista” como liberdade de expressão, o líder do MBL tentou se explicar nas redes.

“O que eu realmente disse sobre o nazismo: muito melhor expor a crueldade dessa ideologia nefasta para que todos vejam o quanto ela é absurda. Sufocar o debate só faz com que grupos extremistas cresçam na escuridão e não sejam devidamente combatidos e rechaçados”, disse.

O que eu realmente disse sobre o nazismo: muito melhor expor a crueldade dessa ideologia nefasta para que todos vejam o quanto ela é absurda. Sufocar o debate só faz com que grupos extremistas cresçam na escuridão e não sejam devidamente combatidos e rechaçados. pic.twitter.com/FxQNHXIBX2 CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE February 8, 2022





Saiba mais

O youtuber Monark protagonizou na noite desta segunda-feira (7) mais uma cena de completa distorção do conceito de liberdade de expressão. Em debate com os deputados federais Kim Kataguiri (DEM-SP) e Tabata Amaral (PSB-SP), Monark defendeu que o nazismo seja compreendido como "liberdade de expressão".

"Nazista tinha que ter um partido nazista reconhecido pela lei", afirmou o youtuber.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Kataguiri também defendeu que o nazismo não seja criminalizado. Segundo ele, a melhor ideia de repreender o discurso de ódio é liberando-o para que possa - supostamente - ser "rechaçado" pela opinião pública. "Kim, você acha que é errado a Alemanha ter criminalizado o nazismo?", questionou Tabata, ao que o parlamentar respondeu: "acho".

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:





CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE