CTB reforça luta pelo fim da escala 6x1

247 - A Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil (CTB) amplia pressão pelo fim da escala 6x1 ao defender uma jornada de 40 horas semanais, escala 5x2 e redução do tempo de trabalho sem corte salarial, como parte de uma mobilização nacional por mais qualidade de vida, descanso e convivência para os trabalhadores, informa o site da entidade.

A CTB afirma que a campanha busca fortalecer o debate público sobre a necessidade de reorganizar a jornada no país e enfrentar os argumentos do setor patronal contra a mudança. Para isso, a CTB passou a destacar o material “A história refuta os argumentos patronais contra o fim da escala 6x1”, apresentado como instrumento de conscientização e mobilização sindical.

A proposta defendida pela central e pelos trabalhadores prevê a adoção de uma jornada de 40 horas semanais, com escala 5x2, sem redução de salários. Segundo a CTB, a experiência histórica já demonstrou que a diminuição do tempo de trabalho não significa queda de produção, mas pode estar associada a maior produtividade, geração de empregos e melhoria das condições de vida.

Debate sobre jornada e produtividade

A CTB sustenta que os argumentos empresariais contrários ao fim da escala 6x1 já foram contestados em diferentes momentos da história. Para a entidade, a redução da jornada deve ser compreendida como parte de um processo de distribuição mais justa dos ganhos econômicos, garantindo condições mais dignas a quem trabalha.

Na avaliação da central, o debate não se limita à organização interna das empresas. A defesa da jornada menor envolve também a possibilidade de ampliar o tempo livre dos trabalhadores, fortalecer vínculos familiares e sociais e reduzir o desgaste provocado por rotinas extensas de trabalho.

Mobilização sindical pelo fim da escala 6x1

A CTB orienta sindicatos e trabalhadores a compartilharem amplamente o material sobre o tema. A entidade considera que a circulação dessas informações pode ajudar a ampliar a consciência sobre a proposta e fortalecer a pressão social pela mudança.

A campanha pelo fim da escala 6x1, segundo a central, está diretamente ligada à defesa de mais tempo para viver, descansar e conviver. Ao reforçar a mobilização, a CTB busca consolidar a redução da jornada sem redução salarial como uma pauta estratégica do movimento sindical brasileiro.