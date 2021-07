Cuiabá supre carência do elenco com contratação do meia colombiano Yesus Cabrera

[Post patrocinado] O Cuiabá anunciou a chegada de mais um reforço para a disputa da Série A do Brasileirão. Trata-se do meio-campista Yesus Cabrera, que pertencia ao América de Cali. Aos 30 anos, o jogador já foi integrado ao elenco e aprovado em todos os exames.

Na última equipe, o meia levantou as taças do campeonato colombiano do ano passado e do Torneo Finalización de 2019. Segundo o site oficial do Cuiabá, ele entrou para a seleção dos melhores do Torneo Apertura em 2019, além de ter sido o líder em assistências.

Cabreza chama a atenção pela habilidade com a bola nos pés e a visão de jogo diferenciada. Antes de se apresentar ao time brasileiro, ele atuou no Campeonato Colombiano e na Libertadores da América. Ao todo, ele entrou em campo 23 vezes e balançou cinco vezes as redes adversárias nesse ano.

O novo atleta do Cuiabá iniciou a sua trajetória no futebol no La Equidad e defendeu ainda Real Cartagena, Tolima, Deportivo Pasto e Once Caldas, todos clubes colombianos. Natural da cidade de Cartagena, Yesus Cabrera é o 19ª reforço anunciado pelo time na temporada 2021.

Apesar do número expressivo, o atleta foi contratado como aposta para acabar com uma carência no plantel. Nas entrevistas coletivas, o treinador Jorginho sempre frisou a falta que um meia-armador fazia a sua equipe.

Promovido para a elite do futebol nacional na temporada passada, o Cuiabá tem como prioridade se manter na primeira divisão. Na última edição da Segundona, a equipe ficou na quarta posição com 61 pontos somados em 38 jogos. Para cumprir o objetivo, a pontuação a ser alcançada é 45 pontos.

