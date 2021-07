Cuidados que se deve ter ao contratar uma empresa desentupidora

[Post patrocinado] Problemas no encanamento podem ser extremamente incômodos. Os entupimentos podem acontecer a qualquer momento do dia ou da noite, e muitas vezes não há muito o que o proprietário do imóvel possa fazer para prevenir isso.

Com um problema tão imprevisível como esse, é importante saber com quais profissionais você pode contar na hora de resolvê-lo, e evitar empresas aproveitadores que podem acabar com seu orçamento mas não com o seu problema. E dependendo do que fizerem lá, podem piorá-lo ainda mais.

Por isso, hoje vamos dar dicas de quais cuidados você deve tomar ao contratar uma empresa desentupidora de esgoto .

Pesquise bem antes de contratar

Essa pode parecer óbvia, mas às vezes temos que começar do óbvio porque acredite, muitas pessoas pulam essa etapa. Antes de contratar uma empresa é importante que você pesquise bem e não feche logo de cara com a primeira opção que aparecer.

Às vezes temos um serviço que precisa ser feito urgente, e ligamos para o primeiro número que vemos sem levar em consideração condições importantes. Você pode dar uma olhada na internet ou então pedir uma recomendação às pessoas da sua família e do círculo de amigos, uma vez que eles podem recomendar empresas que prestam um bom serviço a eles, aumentando as chances de que prestem um bom serviço a você.

É importante pensar que você quer distância de empresas que cobrem preços abusivos ou empresas com pouca capacitação, que podem acabar gerando um problema ainda maior que vai custar ainda mais dinheiro para ser solucionado.

Olho no orçamento

Infelizmente existem muitas empresas que exigem um valor muito acima do que realmente deveria custar. Essas empresas se aproveitam do fato de que muitos clientes não entendem os processos relacionados à encanamentos, máquinas desentupidoras e coisas do gênero.

Assim eles podem usar palavras complicadas e inventar coisas para fazer parecer que o problema que você possui é muito mais complicado do que realmente é, e assim acabam cobrando um preço inflacionado, muito acima do que seu problema realmente vale.

Para evitar esse tipo de situação, consulte mais de uma empresa, explique seu problema para mais de um profissional e veja quais informações batem antes de fazer a sua escolha.

Faça todas as perguntas necessárias

Para poder confiar totalmente nos serviços de uma desentupidora, você pode fazer uma série de perguntas que podem te ajudar a saber se essa empresa realmente é honesta e pode te ajudar com o seu problema.

Telefone para contato, CNPJ e endereço são os mais básicos, e você deve pular fora imediatamente se uma empresa se recusar ou relutar na hora de fornecer dados tão simples quanto esses.

Você também deve exigir o contrato com todas as informações sobre o serviço e os valores cobrados e ler a todos antes de assinar. Não caia na conversa de que seu problema é urgente demais que não possa esperar você fazer a leitura do contrato.

Fique de olho no serviço

Fiscalizar o trabalho feito pela empresa pode te mostrar se eles realmente estão fazendo tudo o que disseram que precisam fazer. Não é necessário ter um vasto conhecimento no assunto para perceber quando algo não está sendo como descrito ou mesmo não está sendo complicado.

Faça quantas perguntas achar necessário, tente ter o máximo de informações possíveis sobre o que está acontecendo ali.

Se atente aos detalhes

Sempre tente saber o máximo do serviço que será prestado antes de ser prestado para saber o quanto você vai acabar gastando. Existem empresas que cobram pela visita para averiguar qual o problema, existem empresas que cobram a mais quando o serviço tem que ser feito com urgência, e ainda mais se a urgência for a noite.

Portanto pergunte tudo, pergunte qual o valor da visita, após a visita pergunte qual o valor da obra de acordo com o problema que o profissional encontrou ali. Evite qualquer tipo de surpresa na hora de pagar a conta.

Agora que você já sabe quais cuidados tomar na hora de contratar uma empresa desentupidora, não se esqueça de que por mais urgente que seu problema seja, você deve agir com calma para evitar uma dor de cabeça ainda maior no futuro, principalmente porque essas dores costumam vir de forma financeira.

