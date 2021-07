Cuidando da manutenção do seu primeiro carro

Finalmente você conseguiu comprar o primeiro carro da sua vida! Ou está usando o Toyotados seus pais para ir para a faculdade? Qualquer uma dessas duas opções é válida para tomar cuidado do mesmo jeito e ter a tranquilidade de saber que você está dirigindo e usando o carro de forma segura, cumprindo com todas as regras. Mas é importante você aprender como fazer para que o veículo não apresente problemas, surpreendendo você no meio do caminho!

É muito bom ter um carro na garagem a disposição para o momento que você precisar sair, sem depender do transporte público nem de outra pessoa que possa ajudar a levar você para o destino que precisar. Poder contar com um dos modelos dos carros da Toyota ou de qualquer outra marca automotiva, é sinónimo de tranquilidade e segurança.

Mas, como todo bom investimento, é preciso saber cuidar do carro de um modo correto, para que nada aconteça de errado e você possa viajar nele com absoluta confiança. Se você está usando o carro dos seus pais ou se aproveitou uma das ofertas Toyota, por exemplo, para ter em casa o seu próprio carro, saiba como cuidar dele.

Dicas importantes para cuidar do seu veículo corretamente

1. Contrate um seguro com cobertura pessoal e danos a terceiros em caso de acidentes, caso seja o seu primeiro carro. Desse modo, se você sofrer uma batida, as despesas com médicos e os consertos do carro serão por conta do seguro.

Você deverá levar sempre dentro do veículo uma cópia desse seguro, preferentemente no porta-luvas. Procure, na medida das suas possibilidades econômicas, um seguro com ampla cobertura, porque no caso de bater com um carro de luxo, as despesas serão bem altas.

2. Junto com os papéis do seguro, guarde no porta-luvas uma cópia da documentação do registro veicular, bem como os certificados ou constâncias das verificações de emissões e condições de segurança do carro.

3. Guarde também no porta-luvas os recibos das visitas à oficina mecânica. Muitas pessoas costumam deixar tudo isso em casa, o que não está errado. Mas é sempre bom ter ao menos uma cópia dentro do carro, por alguma eventualidade. O ideal é colocar todos os documentos e comprovantes dentro de uma pastinha, dentro do porta-luvas, para ter tudo junto.

4. É muito importante você aprender a verificar a pressão dos pneus pelo menos uma vez por mês. Você pode ter o medidor em casa ou ir até um posto de gasolina e fazer lá essa medição. A pressão correta figura no manual do novo carro da Toyota e de todos os outros carros, pois o manual é o RNE do carro.

5. No manual também figura a frequência com que você deverá fazer a troca de óleo do motor. Verifique e lembre-se de fazer isso no tempo certo. Geralmente, o aconselhável é a cada 5 ou 6 mil quilômetros.

6. Verifique também o tempo certo de trocar os filtros de ar. O motor de Toyota carros ou um carro de outras marcas se desgastará mais rapidamente se os filtros e o óleo estiverem sujos.

7. Não se esqueça de checar a pressão do estepe quando fizer isso com todos os pneus. A temperatura influencia diretamente na pressão dos pneus, por isso é importante que os 5 estejam sempre com a pressão correta.

8. Muito importante: saiba como revisar todos os líquidos e fluidos do carro. É só levantar o capô e verificar o óleo, o líquido de transmissão, o líquido dos freios e o líquido para a limpeza dos para-brisas. Se algum deles estiver por debaixo do nível correto, coloque o líquido correspondente enchendo até a marca de nível ótimo. Se você perceber que o líquido diminui com muita frequência, verifique se há alguma fuga.

9. Leve sempre no carro tudo o que precisar no caso de uma emergência, para não ser surpreendido no meio da estrada e não poder resolver o problema. Desse modo, se tiver que esperar por ajuda ou andar sob a chuva ou sob o sol até um posto próximo, poderá fazer isso protegido. Portanto, o seu kit de emergência deverá conter:

Um kit de primeiros-socorros

Uma lanterna

2 litros de agua potável

Uma capa de chuva

Uma lona

15 metros de corda resistente

Luvas de borracha

