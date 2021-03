De James Bond a Papa Francisco: conheça as apostas mais inusitadas

Quando pensamos em apostas, o mais comum é imaginarmos jogos de cassino, corridas de cavalo, futebol, basquete, tênis e outros esportes. Porém esse mercado vai muito além disto, e não há limites nos assuntos que podem virar alvo de apostas. Alguns deles são extremamente inusitados, envolvendo política, entretenimento, famosos e até religião. Conheça abaixo algumas apostas inimagináveis.

Quem vai ser o próximo James Bond?

O 25º filme da saga ainda nem estreou e já há especulações sobre qual será o próximo ator a interpretar o icônico personagem de 007. “Sem tempo para morrer”, que estreia esse ano, será o último filme da saga com Daniel Craig no papel de James Bond, portanto a vaga está aberta para proveito de um próximo ator. Os apostadores de plantão não perdem tempo e já é possível apostar quem será o próximo 007. Os mais cotados são os atores Tom Hardy, James Norton e Henry Cavill. Por último na lista de apostas e com menos chances aparecem Brad Pitt, Bradley Cooper, Leonardo DiCaprio, Matt Damon e Will Smith.

A identidade do artista underground Banksy será revelada até o fim de 2025

O artista britânico, Banksy, não é famoso apenas pelos seus graffitis, mas também pelo mistério que envolve sua identidade. Desde o final dos anos 90, quando a arte do grafiteiro começou a ganhar visibilidade nas ruas do Reino Unido, a sua identidade permanece desconhecida. Existem muitas teorias, a principal é de que Banksy é o cantor da banda Massive Attack, Robert Del Naja. Entretanto não há nada confirmado, e o mistério é tanto que inclusive é possível apostar se até 2025 a identidade do artista será revelada ou não.



Quem vai ser o sucessor do Papa Francisco?

Nem a Igreja Católica escapa de ser alvo de apostas. Em diversos sites já é possível arriscar quem será o próximo Papa, após a morte de Francisco I. Neste momento, os três nomes com mais chances são os cardeais Peter Turkson (Gana), Luis Antonio Tagle (Filipinas) e Angelo Scola (Itália). Nada leva a crer que possa haver tão cedo uma mudança no papado, já que o Papa Francisco tem apenas 84 anos e aparenta estar bem de saúde. Mesmo assim, as apostas já existem.

O segundo bebê de Meghan Markle e Príncipe Harry

As apostas envolvendo o próximo filho de Meghan Markle e Príncipe Harry vão das mais básicas até as mais absurdas. A mais peculiar é a especulação sobre qual será o presente que a Austrália (sim, o país) dará ao bebê! Algumas das opções são, um canguru ou um koala, o nome de algum prédio em homenagem à criança, um par de sapatos da loja australiana RM Williams, ou até uma mina de minério de ferro.



Também é possível apostar em qual vai ser o nome, gênero, peso, mês e data de nascimento do bebê. Além disso, também é possível palpitar se você acha que o casal pode ter gêmeos ou trigêmeos.



O segundo bebê de Meghan e Harry não é o único filho do casal que é alvo de apostas. O primogênito, Archie Mountbatten-Windsor, tem apenas 1 ano e meio mas já existe uma aposta sobre qual será a profissão do garoto. Até agora, a carreira que está na frente é a de advogado, seguido por escritor ou qualquer cargo nas Forças Armadas.

Will Smith na política?

O ator estadunidense, Will Smith, comentou em uma entrevista recente que considera uma carreira política no futuro. Já foi o suficiente para surgir especulações e apostas para as próximas eleições, envolvendo o nome do ator. No site Betway, por exemplo, é possível apostar se Will Smith vai concorrer ao cargo de governador da Califórnia, da Pennsylvania, a senador, deputado ou até mesmo presidente dos EUA.

