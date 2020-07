De saída, Jorge Jesus se despede de elenco do Flamengo com roda de samba

247 - De saída do comando do Flamengo para assumir o Benfica, o treinador Jorge Jesus e sua comissão técnica se reuniram nesta segunda-feira 20 com o elenco, funcionários e membros da diretoria do clube carioca no Ninho do Urubu para uma confraternização de despedida.

Jorge Jesus e auxiliares embarcam para Portugal por volta das 23h desta segunda-feira em voo fretado para Lisboa.

