Bolsonaro assina decreto que limita ar-condicionado em repartições públicas a 24ºC

247 - Jair Bolsonaro editou um decreto que recomenda o resfriamento do ar-condicionado em repartições federais de até 24ºC. O decreto foi publicado nesta quarta-feira (25) no Diário Oficial em edição extra. A ideia é reduzir o consumo de energia elétrica na administração pública federal. Os relatos foram publicados pelo site O Antagonista.

De acordo com o site do Ministério de Minas e Energia, "[a] administração pública direta e indireta dispõe hoje de mais de 22 mil edificações próprias e cerca de 1.400 imóveis alugados, como escritórios, escolas, hospitais e universidades, representando uma parcela significativa do consumo total de eletricidade no País".

As medidas entram em vigor a partir da próxima quarta (1º).

