Defensor do voto impresso é "trolado" com aviso "auditável" sobre luzes do carro esquecidas acesas

"Espero que esse aviso o encontre a tempo de evitar o esgotamento da sua bateria", dizia o bilhete deixado preso no carro do defensor do voto impresso edit

247 - Viralizou pelas redes sociais na segunda-feira (16) uma "trolagem", uma "peça" pregada por uma pessoa contra um defensor, ou defensora, do voto impresso, principal bandeira de Jair Bolsonaro atualmente.

Em uma carta deixada pelo brincalhão, ele relata: "hoje pela manhã de deparei com as luzes acesas do seu carro. Me preocupei, pois elas consumiriam sua bateria. Quando fui perguntar ao porteiro em qual apartamento o senhor morava, notei o adesivo defendendo o famigerado 'voto impresso'".

O defensor anônimo do voto impresso carregava no carro, no vidro de trás, um adesivo com os dizeres: "voto impresso auditável", acompanhado da bandeira do Brasil.

A tal "peça" pregada vem na continuação do bilhete deixado: "em vez de optar pela notificação por meios eletrônicos, decidi atender seus anseios e deixar esse aviso impresso auditável para que o senhor (ou senhora) não se sentisse enganado".

"Espero que esse aviso o encontre a tempo de evitar o esgotamento da sua bateria", conclui o texto.

